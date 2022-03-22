Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що на митниці був ряд проблем.

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"Наші волонтери, наші закордонні партнери, органи місцевого самоврядування дуже хочуть нам допомогти з гуманітарною допомогою, але, як завжди, є бюрократія на митниці. І, на жаль, деколи самі митники не сприяли цьому", – сказала міністерка.

Без бюрократичних затримок

За словами Верещук, були випадки, коли митники просили якісь листи або форми. Вона зазначила, що Кабмін ухвалив рішення, яке діятиме з 23 березня.

Для всіх волонтерів, для всієї гуманітарної допомоги, яка заходитиме до нас з-за кордону, треба тільки декларація на самій митниці. Все. Ніяких більше бюрократичних затримок або запобіжників,

– заявила міністерка.

Вона додала, що вважає це рішення дуже добрим. Зазначила, що коли митник почне вимагати додаткові документи, то слід звернутися до Кабміну.