Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 4 березня.

Читайте також "Ви – наша ціль №1": ССО передали "привіт" артилеристам РФ, які обстрілюють українські міста

Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу!

– наголосили у ГУР МОУ.

"До речі, використаний хештег "окупантиРФ" непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави Білорусь не існує. Це вже все одна орда Росії", – додали у відомстві.

Розвідники оприлюднили особисті дані загарбників:

Полковник Чемоданов А.А., командир бригади армійської авіації;

Підполковник Боровков А.В., командир ескадрильї;

Підполковник Халіуллін В.М., заступник командира ескадрильї;

Майор Храмов О.Б., штурман ескадрильї;

Майор Кутіков І.П., командир ланки;

Майор Корнєв В.В., командир ланки;

Майор Міхендєєв А.А., командир ланки;

Майор Ісмагілов В.В., командир ланки;

Майор Шевяков А.В., командир ланки;

Майор Разуваєв С.А., командир ланки;

Майор Хабібуллін Р.Р., командир ланки;

Майор Бадріашвілі Т.О., штурман ланки, льотчик;

Лейтенант Хабібрахманов І.І., штурман ланки, льотчик;

Старший лейтенант Акбердін Р.Р., штурман ланки, льотчик;

Лейтенант Глухов О.М., штурман ланки, льотчик;

Старший лейтенант Підеркін М.С., штурман ланки, льотчик;

Старший лейтенант Іванов Д.П., штурман ланки, льотчик;

Старший лейтенант Соснін В.С., штурман ланки, льотчик;

Капітан Амінов Г.Р., старший льотчик;

Капітан Георгієв Ю.В., старший льотчик;

Капітан Гречаний М.А., старший льотчик;

Капітан Рязанов А.Ф., старший льотчик;

Майор Кучеров Ю.А., старший льотчик;

Майор Фатєєв А.С., старший льотчик;

Майор Котляр П.А., старший льотчик;

Капітан Таран С.Н., командир вертольота;

Капітан Глухін П.С., командир вертольота;

Капітан Комаров Б.А., командир вертольота;

Капітан Царіцін Б.А., командир вертольота;

Капітан Баришев А.А., командир вертольота;

Капітан Андрєєв П.А., командир вертольота;

Майор Юфриков А.В., командир вертольота;

Капітан Нарзяєв А.М., командир вертольота;

Капітан Запольнов І.С., командир вертольота;

Майор Арутюнян М.С., командир гелікоптера;

Майор Ігошин А.В., командир вертольота;

Капітан Кленов П.А., командир вертольота;

Старший лейтенант Шумейко В.В., командир гелікоптера;

Старший лейтенант Ямнюк О.В., командир гелікоптера;

Лейтенант Шумаков А.А., льотчик, штурман гелікоптера;

Лейтенант Бурда Н.П., льотчик, штурман гелікоптера;

Старший лейтенант Бабурін М.К., льотчик, штурман гелікоптера;

Лейтенант Беккалієв Р.Б., льотчик, штурман гелікоптера;

Лейтенант Щеблов А.А., льотчик, штурман гелікоптера;

Майор Саєтгалєєв З.Р., льотчик, штурман вертольота;

Майор Лупарєв І.В., льотчик, штурман вертольота;

Капітан Єлаєєв А.В., льотчик, штурман вертольота;

Старший лейтенант Шевнін В.А., льотчик, штурман гелікоптера;

Старший лейтенант Мухамедгалієв Д.М., льотчик, штурман вертольота;

Старший лейтенант Ізмайлов І.І., льотчик, штурман вертольота;

Старший лейтенант Сомов В.І., льотчик, штурман гелікоптера;

Капітан Бібіков В.А., льотчик, штурман гелікоптера;

Старший лейтенант Іванов С.Д., льотчик, штурман гелікоптера;

Старший лейтенант Шиманський Н.С., льотчик, штурман вертольота;

Лейтенант Старков Н.М., льотчик, штурман гелікоптера;

Лейтенант Куклев А.А., льотчик, штурман гелікоптера;

Старший лейтенант Гуменюк О.І., льотчик, штурман гелікоптера;

Капітан Нугаєв Р.Р., льотчик, штурман вертольота;

Лейтенант Саластенін Н.А., льотчик, штурман вертольота;

Лейтенант Мустакаєв І.Р., льотчик, штурман гелікоптера;

Лейтенант Лаврухін С.А., льотчик, штурман гелікоптера;

Лейтенант Валь З.А., льотчик, штурман гелікоптера;

Підполковник Есман О.В., командир гелікоптерної ескадрильї;

Майор Соколов А. С., заступник командира ескадрильї;

Майор Жиляєв Д. Н., командир ланки;

Капітан Хажієв Д. Р., командир вертольота;

Майор Лазарєв А. Ю., старший льотчик;

Капітан Бараєв В. С., командир вертольота;

Капітан Тимуршин Р. І., командир вертольота;

Капітан Власов А. А., командир вертольота;

Старший лейтенант Манкішев Р. Г., командир гелікоптера;

Майор Захаров А. Ст, командир вертольота;

Майор Грович Р. Ст, командир ланки;

Капітан Кузнєцов П. А., командир вертольота;

Майор Писарєв М. М., старший льотчик;

Старший лейтенант Курегешев А. А., командир гелікоптера;

Майор Зайцев А. С., командир ланки;

Капітан Бутенко О. І., командир вертольота;

Капітан Попов Н. А., старший льотчик;

Старший лейтенант Курнакін С. Ст, командир вертольота;

Майор Маврін Д. Н., командир ланки;

Майор Макаров Д. Д., командир вертольота;

Майор Меркулов А. І., командир вертольота;

Старший лейтенант Мордасов С. С., командир гелікоптера;

Підполковник Сафаргалієв А. Ф., командир ланки;

Капітан Зайцев Ю. Н., командир вертольота;

Капітан Болдирєв І. Н., командир вертольота;

Майор Вотяков А. С., старший льотчик;

Лейтенант Єрмілов А. П., льотчик-оператор вертольота;

Лейтенант Шубін Ст А., льотчик-оператор вертольота;

Лейтенант Гімранов Т. І., льотчик-оператор вертольота;

Лейтенант Шмонько П. С., льотчик-оператор вертольота;

Лейтенант Мирзенко Н. Ю., льотчик-оператор вертольота;

Лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолітної ескадрильї;

Лейтенант Воронін А. В., льотчик-оператор вертольота;

Лейтенант Мурунов Д. С., льотчик-оператор вертольота;

Лейтенант Наседкін К. Ю., штурман ланки;

Лейтенант Черданцев А. Б., льотчик-оператор вертольота;

Майор Бугай Н. Ст, штурман ланки;

Лейтенант Харитонов С. І., льотчик-оператор вертольота;

Капітан Рожапов Ф. С., льотчик-оператор вертольота;

Старший лейтенант Соловйов Ст Ст, льотчик-оператор вертольота;

Капітан Лаптєв А. В., штурман ланки;

Старший лейтенант Сидоренко І. О., штурман-оператор;

Старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;

Капітан Хамідуллін Р. Р., штурман-оператор;

Майор Андрєєв А. А., штурман ланки;

Старший лейтенант Гончаров Ст С., штурман-оператор;

Капітан Сєдов А. Ю., штурман-оператор;

Старший лейтенант Петріченко С. С., штурман-оператор;

Майор Злобін Ю. Н., штурман-оператор;

Старший лейтенант Суюншалін А. С., штурман-оператор;

Майор Кобець Р. С., штурман-оператор;

Майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!