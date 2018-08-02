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Гурт The Hardkiss представив нову пісню та кліп Free Me: відео

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The Hardkiss представили нову пісню та кліп Free Me
The Hardkiss представили нову пісню та кліп Free Me / Фото з соцмереж

Український гурт The Hardkiss презентував трек Free Me і одразу кліп на нього. Нова пісня гурту увійде до майбутнього альбому "Залізна ластівка".

Режисером кліпу є Вал (Валерій Бебко) – гітарист групи та чоловік Юлії Саніної – фронтвумен The Hardkiss.

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У відео показона чимало кадрів з кончертів гурту. 

Дивіться кліп The Hardkiss – Free Me:

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
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