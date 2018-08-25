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Гуртожиток університету горів у Києві: деталі

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У Києві сталася пожежа в гуртожитку НЕУ імені Гетьмана: пошкоджено речі студентів та кімната
У Києві сталася пожежа в гуртожитку НЕУ імені Гетьмана: пошкоджено речі студентів та кімната / ДСНС

Надвечір 25 серпня у Києві на вулиці на Дегтярівській, що у Шевченківському районі столиці України, сталася пожежа у гуртожитку Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

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"На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, займання сталося в одній з житлових кімнат на сьомому поверсі 9-поверхової будівлі. Не гаючи часу, вогнеборці розпочали гасіння пожежі. О 16:48 пожежу на площі у 15 квадратних метрів було локалізовано, а о 16:58 – ліквідовано", – мовиться у повідомленні.

Пожежа гуртожиток, НЕУ, Гетьмана
Займання сталося на 9 поверсі гуртожитку НЕУ імені Гетьмана 

Зауважимо, що на місці події працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 45 представників особового складу Київського гарнізону.

"Внаслідок займання пошкоджено особисті речі, віконна рама, закопчено стіни та стеля житлової кімнати. На щастя, загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується", – додають рятувальники.

Пожежа гуртожиток, НЕУ, Гетьмана
У результаті інциденту було пошкоджено одну із кімнат 

Нагадаємо, 28 липня у селі Нова Чортория Любарського району, що на Житомирщині, обвалилася стіна гуртожитку. Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

Теги: Новини України Пожежа студенти Новини Києва ДСНС
Джерело: 24 Канал
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