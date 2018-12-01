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      Гвоздик – Стівенсон: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

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      Гвоздик - Стівенсон: де дивитися онлайн бій
      Гвоздик – Стівенсон: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

      У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Показ матчу відбудеться і в Україні.

      Читайте також: Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку

      Бій Гвоздик – Стівенсон покаже телеканал "Інтер". В ніч на неділю, 2 грудня, о 01:15 на каналі вийде програма "Великий бокс", у рамках якої й відбудеться трансляція бою за повноцінний титул чемпіона WBC між тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком і володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном. Однак коли саме розпочнеться бій за участі українця поки невідомо. Все залежатиме від того, коли закінчаться бої в андеркарті.

      Онлайн поєдинку Гвоздик – Стівенсон відбудеться на сайті 24 Каналу.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Стівенсон
      Джерело: 24 Канал
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