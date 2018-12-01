Гвоздик – Стівенсон: де дивитися онлайн боксерський поєдинок
У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Показ матчу відбудеться і в Україні.
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Бій Гвоздик – Стівенсон покаже телеканал "Інтер". В ніч на неділю, 2 грудня, о 01:15 на каналі вийде програма "Великий бокс", у рамках якої й відбудеться трансляція бою за повноцінний титул чемпіона WBC між тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком і володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном. Однак коли саме розпочнеться бій за участі українця поки невідомо. Все залежатиме від того, коли закінчаться бої в андеркарті.
Онлайн поєдинку Гвоздик – Стівенсон відбудеться на сайті 24 Каналу.
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