Хабарництво у СІЗО: в’язнів у Києві та Одесі відпускали на свободу

Триває розслідування щодо корупційних схем, які мали місце у Київському та Одеському слідчих ізоляторах. Працівники цих місць позбавлення волі, ймовірно, сприяли виходу на волю ув’язнених.

Принаймні на це вказує журналістське розслідування проєкту "Слідство.інфо" під назвою "Тюрма можливостей". За фактом ймовірних порушень Державне бюро розслідувань вже розпочало досудове розслідування.

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У програмі міститься інформація щодо можливих протиправних дій правоохоронців. Ті начебто сприяють вільному переміщенню в’язнів за межами СІЗО.

Журналісти зібрали низку доказів, згідно з якими, арештантам двох слідчих ізоляторів дозволяють вільно пересуватися на свободі без кайданків і належної охорони, а також – проводити незаконні зустрічі.

Резонансне розслідування "Тюрма можливостей": відео

Слідчі ДБР перевіряють ці факти, а також можливу причетність до злочинів працівників Київського та Одеського СІЗО.

Що розслідує ДБР у цій резонансній справі?