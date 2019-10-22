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      Хабарництво у СІЗО: в’язнів у Києві та Одесі відпускали на свободу

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      Київське та Одеське СІЗО
      Київське та Одеське СІЗО / колаж 24 каналу

      Триває розслідування щодо корупційних схем, які мали місце у Київському та Одеському слідчих ізоляторах. Працівники цих місць позбавлення волі, ймовірно, сприяли виходу на волю ув’язнених.

      Принаймні на це вказує журналістське розслідування проєкту "Слідство.інфо" під назвою "Тюрма можливостей". За фактом ймовірних порушень Державне бюро розслідувань вже розпочало досудове розслідування.

      До теми: Правоохоронці-конвоїри влаштовували бандитам застілля просто в підвалах суду

      У програмі міститься інформація щодо можливих протиправних дій правоохоронців. Ті начебто сприяють вільному переміщенню в’язнів за межами СІЗО.

      Журналісти зібрали низку доказів, згідно з якими, арештантам двох слідчих ізоляторів дозволяють вільно пересуватися на свободі без кайданків і належної охорони, а також – проводити незаконні зустрічі.

      Резонансне розслідування "Тюрма можливостей": відео

      Слідчі ДБР перевіряють ці факти, а також можливу причетність до злочинів працівників Київського та Одеського СІЗО.

      Що розслідує ДБР у цій резонансній справі?

      • Ймовірне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
      • Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики СІЗО Державне бюро розслідувань Новини Києва Новини Одеси Хабар
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