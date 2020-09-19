У російському Хабаровську вже понад 70 днів тривають акції протесту. Мітинги розпочались після арешту губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. 19 вересня люди також вийшли на вулиці. Російська влада вкотре відзначилась курйозним вчинком.

Вже одинадцяту суботу поспіль жителі міста виходять на наймасовішу за тиждень акцію. Про це повідомляє видання "Сибір. Реалії".

Цікаво Хабаровськ був розігрівом: як отруєння Навального змінить Росію?

Що відбувається в Хабаровську 19 вересня

19 вересня на центральній площі Хабаровська зібрались декілька тисяч протестувальників. Водночас мерія міста не санкціонувала акцію, заявивши, що на площі відбудеться інший захід – святкування 250-річчя з дня народження німецького композитора Людвіга ван Бетховена .

. Втім російські чиновники не побачили проблеми в тому, що насправді композитор народився у грудні . У результаті антиурядовий протест відбувався під музику Бетховена, яка лунала з динаміків.

. У результаті антиурядовий протест відбувався під музику Бетховена, яка лунала з динаміків. Протестувальники не оминули увагою отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Плакати були відповідні: "Путін-старічок, випий новічок", "Німеччина виводить з коми Навального, а Хабаровськ – Росію".

Ще цікаво, що чимало демонстрентів вийшли на вулиці зі стягами СРСР.

В Хабаровске пытаются сорвать митинги КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ. Вот это прямо огонь! Аж сорваться на митинг в Хабаровск захотелось! https://t.co/44hq6fKcv4 — lana (@multicolorcolor) September 19, 2020

Вчера Мосгорсуд оставил Фургала в СИЗО до декабря.

Помимо этого, в Хабаровске поднимается уровень реки Амур, дачи затапливает, дороги размывает дождями, а граждане собирают подписи за отставку мэра Кравчука.



Интересно? Смотрите наш прямой эфир с митинга: https://t.co/6OWRoba9md pic.twitter.com/cdqdViXEkb — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Чому в Хабаровську досі тривають протести

9 липня затримали ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Слідство вважає, що Фургал – співучасник вбивства російських бізнесменів на початку 2000 років.

Акції протесту на підтримку Фургала у Хабаровську розпочались ще 11 липня. Люди виходили на вулиці щодня.