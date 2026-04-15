Російські хакери зламали десятки поштових скриньок працівників САП та АРМА

Російські хакери здійснили масштабну кібератаку на українські державні структури, зламавши понад 170 електронних поштових скриньок працівників правоохоронних органів. Під ударом опинилися, зокрема, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Агентство з розшуку та управління активами.

У коментарі 24 Каналу в АРМА підтвердили факт кібератаки на електронні поштові скриньки українських правоохоронців, однак деталі поки не розголошують.

Що відомо про кібератаку?

Хакери пов'язані з Росією зламали щонайменше 284 скомпрометовані акаунти у різних країнах. Серед основних цілей були посадовці, які займаються розслідуваннями корупції та колабораціонізму. Зокрема, постраждали облікові записи співробітників антикорупційних та правоохоронних органів, а також навчальних установ для прокурорів.

Як повідомляє Reuters, хакери випадково залишили викрадені дані у відкритому доступі на сервері. Це дозволило їх виявити аналітичній групі Ctrl-Alt-Intel, до якої входять британські та американські фахівці.

За словами дослідників, це стало "серйозною оперативною помилкою" з боку хакерів. У відкритому доступі опинилися журнали атак, а також тисячі викрадених електронних листів.

Кібератака тривала щонайменше з вересня 2024 року до березня 2026 року. Серед постраждалих – представники антикорупційних органів, зокрема керівництво АРМА та високопосадовці САП. Також під ударом опинилися співробітники Центру підготовки прокурорів у Києві та інші державні установи. В окремих випадках хакери могли отримати доступ до чутливої службової інформації.

Крім того, зламали й електронні адреси медичних і муніципальних установ, зокрема лікарні в Покровську.

Українська команда реагування на кіберінциденти CERT-UA вже знає про атаку та розслідує окремі епізоди. Частину фактів, оприлюднених у медіа, раніше вже фіксували фахівці. За оцінками експертів, метою зламу могло бути отримання компрометуючих матеріалів або випередження українських слідчих у викритті російських агентів.

Окрім України, кібератака зачепила й інші країни. Хакери отримали доступ до поштових скриньок у державних і оборонних структурах Румунії, Греції, Сербії та Болгарії.

