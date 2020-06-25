У Харківській області 25 червня в ДТП потрапили одразу 3 військових автомобілі "Новатор". Вони зіштовхнулись один з одним, а згодом ще зачепили мікроавтобус з зустрічної смуги. В результаті аварії постраждали 2 людей.

У ДТП потрапили одразу три військові автомобілі

Аварія сталась на кільцевій дорозі поблизу села Хролі Харківського району, повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини.

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Патрульні на місці ДТП виявили одразу 3 нових військових автомобілі "Новатор" без номерних знаків. Поліція з'ясувала, що автівки рухались колоною. Останній "Новатор", проте, не дотримався дистанції і врізався у наступний, а той – у автомобіль попереду.

Двох постраждалих доправили до лікарні

Окрім цього, водій останньої машини не впорався з керуванням. В результаті авто виїхало на зустрічну смугу, де й зіткнулось з мікроавтобусом Volkswagen Golf.

Не обійшлось без постраждалих: травмувались 19-річний водій та 20-річний пасажир мікроавтобуса. Їх доправили до лікарні. Наразі поліція з'ясовує обставини ДТП.



Найбільше постраждали водій і пасажир мікроавтобуса / Фото Нацполіції



Військові авто були новими / Фото Нацполіції