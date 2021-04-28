На Харківщині касирку "Укрпошти" підозрюють у привласненні пакету грошей, які мали піти на виплату пенсій. У неї виявили більше ніж пів мільйона гривень. Наразі триває розслідування.

Це трапилося в місті Лозова 28 квітня. Жінці вже оголосили про підозру. Важливо В "Укрпошти" з'являться конкуренти: право доставляти пенсії отримуватимуть на конкурсі

Пакет із грошима, які привласнила працівниця "Укрпошти" / Фото прокуратури Харківщини Більше про цей інцидент Зникнення грошей помітили інші працівники "Укрпошти" в селі Слобідське на Харківщині, коли перевозили пошту.

Слідчі встановили, що гроші забрала начальниця головної каси одного з відділень пошти Лозової.

Згодом до неї приїхали та вилучили 530 тисяч гривень.

Це були не лише пенсії, а й грошова допомога.

Слідчі рахують гроші, які викрала касирка "Укрпошти" / Фото прокуратури Харківщини Що загрожує за таке порушення Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про заволодіння чужим майном у великих розмірах. Максимальне покарання за нею – від 5 до 8 років в’язниці. Затриманій обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зверніть увагу! У Кривому Розі відвідувач "Укрпошти" 24 квітня напав на працівницю з ножем. Він вдарив її у шию та покинув приміщення. Очевидці викликали швидку. Нападний був напідпитку.