Викрала пів мільйона пенсій: на Харківщині затримали касирку "Укрпошти"
На Харківщині касирку "Укрпошти" підозрюють у привласненні пакету грошей, які мали піти на виплату пенсій. У неї виявили більше ніж пів мільйона гривень. Наразі триває розслідування.
Джерело:прокуратура Харківщини
Це трапилося в місті Лозова 28 квітня. Жінці вже оголосили про підозру.
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Пакет із грошима, які привласнила працівниця "Укрпошти" / Фото прокуратури Харківщини
Більше про цей інцидент
- Зникнення грошей помітили інші працівники "Укрпошти" в селі Слобідське на Харківщині, коли перевозили пошту.
- Слідчі встановили, що гроші забрала начальниця головної каси одного з відділень пошти Лозової.
- Згодом до неї приїхали та вилучили 530 тисяч гривень.
- Це були не лише пенсії, а й грошова допомога.
Слідчі рахують гроші, які викрала касирка "Укрпошти" / Фото прокуратури Харківщини
Що загрожує за таке порушення
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про заволодіння чужим майном у великих розмірах. Максимальне покарання за нею – від 5 до 8 років в’язниці. Затриманій обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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