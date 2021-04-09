На Харківщині сотні людей вийшли на церемонію прощання з молодшим сержантом 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Віктором Гелебрантом. Він загинув 5 квітня внаслідок обстрілу окупантами на Луганщині.

Біля будинку українського військового у Краснокутську, що на Харківщині, зібралися земляки, ветерани АТО/ООС, військовослужбовці Харківського гарнізону та бойові побратими загиблого, які приїхали з фронту.

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"Він прагнув бути гідним прикладом для свого 10-річного сина Радіона, – розповів заступник командира механізованої роти, старший лейтенант Геннадій Ковшик.

Він додав, що Віктор Гелебрант був справжнім патріотом, який до кінця виконав свій громадянський обов'язок.

Біля труни загиблого почесною вартою стояли курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил. Молодшого сержанта поховали в рідному місті.



У Краснокутську попрощалися з Віктором Гелебрантом / Фото АрміяInform

Довідка. Віктор Гелебрант ніс бойове чергування ввечері 5 квітня, коли з напрямку Золотого-5 у нього вистрелив ворожий снайпер. Український військовий загинув на місці через поранення.



Наприкінці церемонії рідним загиблого передали Державний прапор України / Фото АрміяInform

Що відомо про Віктора Гелебранта