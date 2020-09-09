9 вересня в Києві відбулась пресконференція щодо справи "харківських робінгудів", заарештованих на 60 діб за звинуваченням у нападі на бойовий загін ОПЗЖ "Патріоти – за життя". Учасники пресконференції повідомили, що захист ув'язнених готує апеляційну скаргу на запобіжний захід, розгляд якої відбудеться 1 жовтня.

Також було заявлено про тиск на слідчих, які ведуть справу, з боку проросійських політичних сил. про це повідомляє "Національний корпус".

За словами юриста партії "Національний Корпус" Віктора Шендибила, затриманим "харківським робінгудам" обрано найважчий із можливих запобіжних заходів – це арешт без права внесення застави. Їм інкримінують замах на умисне вбивство й хуліганство. Він підкреслив, що кваліфікація є помилковою, "тому що не може бути замах на умисне вбивство й лише четверо потерпілих з легкими тілесними ушкодженнями".

"Дається взнаки значний політичний й інформаційний тиск на сторону слідства в цій справі. Зокрема, було повідомлено про двох загиблих, кількох викрадених і застосування вогнепальної автоматичної зброї. Хоча надалі поліція все це офіційно спростувала, повідомивши, що є всього четверо потерпілих з легкими тілесними ушкодженнями. Це зовсім не тягне на злочин особливої тяжкості", – зазначив він.

Керівник Центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін висловив підтримку ув'язненим "харківським робінгудам" і заявив, що вони фактично виконали функції правоохоронних органів, які закривають очі на діяльність проросійських бойових організацій в Україні на зразок тітушок ОПЗЖ.

"Ми добре пам'ятаємо ціну існування подібних проросійських бойових організацій на території України, що вбивали українських активістів, журналістів і громадських діячів. Ми добре пам'ятаємо харківський "Оплот", який нападав на людей, вбивав українців і, як наслідок, пізніше сформував власний батальйон на боці "ДНР" і воював проти України. Немає жодних сумнівів, що ручна собака Медведчука – Кива формує такі самі загони з такою ж метою зараз", – підкреслив він.

Жорін додав, якщо правоохоронні органи не будуть виконувати своїх функцій та боротись із наростаючою проросійською загрозою всередині країни, то "це обов'язково робитимуть українці", які не захочуть спостерігати, як в Харків, Одесу чи Херсон заходять російські війська.

Зауважимо, що на сьогоднішній пресконференції також був присутній голова Народної нагородної місії і Міжнародної фундації національно-патріотичного єднання "Лицар Доброї Волі" Павло Циганюк. Він заочно нагородив 16 політв'язнів почесними відзнаками "Народний герой України" за благородний чин і вагомий внесок у захист державних інтересів.

Ми пам'ятаємо Одесу, Харків, київський Майдан. Ми пройшли ту біль і кров, принесли в жертву хто своїх близьких, хто друзів. Тому прийнято рішення відзначити наших героїв вищими статусами нашої Народної нагородної місії", – сказав він.

Нагадаємо, що харківських патріотів затримали після сутичок із тітушками ОПЗЖ на трасі Київ – Харків 27 серпня. Наразі їх утримують під вартою.