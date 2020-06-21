На Харківщині посеред ночі підірвали банкомат: фото
У селі Наталине, що в Харківській області, в ніч проти 21 червня невідомі підірвали банкомат. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а зловмисники так і не змогли вкрасти гроші.
Вибух прогримів у ніч проти 21 червня близько 4:40 ранку, повідомляє поліція Харківської області.
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На місце інциденту одразу ж виїхали керівництво й слідчо-оперативна група районної поліції, а також фахівці вибухотехнічного управління.
Правоохоронці встановили, що гроші з банкомата так і не викрали. Банкомат якого саме банку підірвали не уточнюється, та з фото схоже, що це був державний "Приватбанк".
На Харківщині невідомі підірвали банкомат / фото поліції
Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини й свідків злочину. Через вибух уже відкрили кримінальну справу за статтею про крадіжку. Винуватцям загрожує до 6 років за ґратами.
Правоохоронці шукають підривників банкомата на Харківщині / фото поліції
Село Наталине Харківської області: карта