У Харківській області загинув 14-річний підліток із села Смирнівка Лозівського району. Хлопця засипало піском у кар'єрі.

Хлопець не повернувся додому з прогулянки

Підліток вийшов гуляти ввечері 5 серпня. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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Близько опівночі занепокоєні батьки хлопця звернулись до правоохоронців.

На розшук неповнолітнього одразу скерували особовий склад районної поліції. Пошуки продовжувались усю ніч,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Підлітка засипало піском

Вже вранці 6 серпня тіло хлопця знайшли у місцевому кар'єрі, його засипало піском. За попередньою версією правоохоронців, причиною загибелі підлітка став нещасний випадок.

Трагічний випадок внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Попередня причина загибелі – нещасний випадок / Фото пресслужби Нацполіції

Це не перша трагедія на піщаному кар'єрі

Зазначимо, що смертельні інциденти в несанкціонованих піщаних кар'єрах в Україні – не поодинокі. Наприкінці липня піском засипало трьох людей на кар'єрах Дніпропетровщини та Київщини. Серед загиблих – дитина.