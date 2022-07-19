В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже ракети окупантів часто прилітають саме в житлові будинки, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні українці.
До теми росіяни обстріляли село Калинове на Харківщині: одна людина загинула, ще одна поранена
В Харкові лунали вибухи
О 4:17 на Харківщині вкотре почали лунати сирени. Після завершення попередньої повітряної тривоги минуло лише 2 години.
Через кілька хвилин харків'яни почали повідомляти у соцмережах, що чули вибухи. За їхніми словами, ймовірно, вони лунали за містом.
Наразі невідомо, що було причиною цих звуків. Це могла бути робота нашої системи протиповітряної оборони або ж чергові "прильоти" російських ракет чи снарядів.
Офіційної інформації щодо цього поки немає. Хай там як, місцевим жителям варто перебувати в укриттях до скасування повітряної тривоги, аби не наражати себе на небезпеку.
Коротко про попередній обстріл Харківщини
- Уночі 16 липня жителів Харківщини вкотре розбудили сирени. Невдовзі почали з'являтися повідомлення про вибухи в області – їх чули у Чугуєві.
- Приблизно о 3:30 окупанти запустили по місту одразу 4 ракети з-під російського Бєлгорода. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали житловий будинок, школа та адміністративні будівлі.
- За словами кореспондентки 24 каналу Анни Черненко, на жаль, загинули 3 мирні жителі – двоє чоловіків та одна жінка. Подружжя та їхній сусід мирно спали у своїх будинках під час повітряної тривоги.
- Окрім цього, одна з ворожих ракет влучила в землю. Там утворилась вирва діаметром близько 14,5 метра.