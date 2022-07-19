В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже ракети окупантів часто прилітають саме в житлові будинки, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні українці.

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В Харкові лунали вибухи

О 4:17 на Харківщині вкотре почали лунати сирени. Після завершення попередньої повітряної тривоги минуло лише 2 години.

Через кілька хвилин харків'яни почали повідомляти у соцмережах, що чули вибухи. За їхніми словами, ймовірно, вони лунали за містом.

Наразі невідомо, що було причиною цих звуків. Це могла бути робота нашої системи протиповітряної оборони або ж чергові "прильоти" російських ракет чи снарядів.

Офіційної інформації щодо цього поки немає. Хай там як, місцевим жителям варто перебувати в укриттях до скасування повітряної тривоги, аби не наражати себе на небезпеку.

Зауважте! Під час повітряної тривоги важливо не розголошувати адрес влучань ворожих ракет, якщо вони стануться. Також не слід публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає окупантам, які часто свідомо обстрілюють житлові квартали задля терору мирних жителів.

Коротко про попередній обстріл Харківщини

Уночі 16 липня жителів Харківщини вкотре розбудили сирени. Невдовзі почали з'являтися повідомлення про вибухи в області – їх чули у Чугуєві.

Приблизно о 3:30 окупанти запустили по місту одразу 4 ракети з-під російського Бєлгорода. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали житловий будинок, школа та адміністративні будівлі.

За словами кореспондентки 24 каналу Анни Черненко, на жаль, загинули 3 мирні жителі – двоє чоловіків та одна жінка. Подружжя та їхній сусід мирно спали у своїх будинках під час повітряної тривоги.

Окрім цього, одна з ворожих ракет влучила в землю. Там утворилась вирва діаметром близько 14,5 метра.

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