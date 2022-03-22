Чоловік "зливав" дані про розташування української військової техніки, особового складу та переміщення підрозділів. Переписувався через популярний месенджер. Але "співпраця" тривала недовго: чоловіка оперативно затримали.

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Інформація надавала змогу військовослужбовцям ЗС РФ здійснювати координацію вогню по м. Харкову, – зазначають в Офісі генпрокурора.

Йому повідомили про підозру у державній зраді. Також чоловік перебуватиме під вартою.

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