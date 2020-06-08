У Харкові вранці 8 червня чоловік вистрелив собі в голову посеред вулиці, його госпіталізували. До такого вчинку стрільця підштовхнув конфлікт з дружиною.

Стрільця затримала поліція

Інцидент стався на проспекті Науки, що у Шевченківському районі Харкова. 37-річного чоловіка, який відкрив вогонь з пістолета "Форт-17", затримали правоохоронці. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції в Харкові.

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Чоловік був нетверезим

Взяти до рук зброю чоловік вирішив після сильної сварки з дружиною. Стрілець цілився собі в голову, куля потрапила у надбрівну дугу. Як повідомляють поліцейські, чоловік був нетверезим.

Життю стрільця нічого не загрожує

У стрільця вилучили зброю та доставили в лікарню для надання допомоги. Як кажуть медики, життю постраждалого нічого не загрожує. Наразі поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження.



Чоловік посварився з дружиною / Фото з телеграм-каналу H_SALTOVKA

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