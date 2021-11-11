Діти йшли по пішохідному переходу на зелене світло, але водій дуже дорогого позашляховика навіть не думав зупинятись на червоне. Машина просто знесла 13-річних хлопця та дівчинку.
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Навіть після ДТП водій протягнув ще понад 10 метрів, хоча під переднім колесом у нього перебував підліток.
Дітей госпіталізували з серйозними травмами
Поліцейські документують обставини скоєння ДТП / Фото Obozrevatel
- Чергова аварія за участю елітної машини сталася близько 15:00 11 листопада у центрі Харкова.
- Школярі переходили дорогу на зелений, коли їх збив власник Toyota. Дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер.
- Власник Toyota протягнув потерпілого кілька метрів, після чого зупинився. Зрозумівши, що під машиною перебуває потерпілий, водій від'їхав назад.
- На місце події викликали медиків швидкої. Вони вирішили терміново госпіталізувати дітей до лікарні. Точні травми, які отримали постраждалі, наразі невідомі.
Поліцейські визначаться з кваліфікацією ДТП пізніше / Фото Obozrevatel
На місці події працюють слідчі, які поки що не відкрили кримінального провадження. Кваліфікацію події у поліції обіцяють надати пізніше.
Дивіться відео моменту збиття пішоходів позашляховиком у Харкові (Обережно, відео для людей з міцними нервами! 18+):