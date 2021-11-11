Діти йшли по пішохідному переходу на зелене світло, але водій дуже дорогого позашляховика навіть не думав зупинятись на червоне. Машина просто знесла 13-річних хлопця та дівчинку.

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Навіть після ДТП водій протягнув ще понад 10 метрів, хоча під переднім колесом у нього перебував підліток.

Дітей госпіталізували з серйозними травмами



Поліцейські документують обставини скоєння ДТП / Фото Obozrevatel

Чергова аварія за участю елітної машини сталася близько 15:00 11 листопада у центрі Харкова.

Школярі переходили дорогу на зелений, коли їх збив власник Toyota. Дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер.

Власник Toyota протягнув потерпілого кілька метрів, після чого зупинився. Зрозумівши, що під машиною перебуває потерпілий, водій від'їхав назад.

На місце події викликали медиків швидкої. Вони вирішили терміново госпіталізувати дітей до лікарні. Точні травми, які отримали постраждалі, наразі невідомі.



Поліцейські визначаться з кваліфікацією ДТП пізніше / Фото Obozrevatel

На місці події працюють слідчі, які поки що не відкрили кримінального провадження. Кваліфікацію події у поліції обіцяють надати пізніше.

Дивіться відео моменту збиття пішоходів позашляховиком у Харкові (Обережно, відео для людей з міцними нервами! 18+):