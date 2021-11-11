Діти йшли по пішохідному переходу на зелене світло, але водій дуже дорогого позашляховика навіть не думав зупинятись на червоне. Машина просто знесла 13-річних хлопця та дівчинку.

Дивіться також Знайшли нових свідків смертельної ДТП з неповнолітнім мажором у Харкові

Навіть після ДТП водій протягнув ще понад 10 метрів, хоча під переднім колесом у нього перебував підліток.

Дітей госпіталізували з серйозними травмами

ДТП з Land Cruiser у Харкові
Поліцейські документують обставини скоєння ДТП / Фото Obozrevatel

  • Чергова аварія за участю елітної машини сталася близько 15:00 11 листопада у центрі Харкова.
  • Школярі переходили дорогу на зелений, коли їх збив власник Toyota. Дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер.
  • Власник Toyota протягнув потерпілого кілька метрів, після чого зупинився. Зрозумівши, що під машиною перебуває потерпілий, водій від'їхав назад.
  • На місце події викликали медиків швидкої. Вони вирішили терміново госпіталізувати дітей до лікарні. Точні травми, які отримали постраждалі, наразі невідомі.

ДТП з Land Cruiser у Харкові
Поліцейські визначаться з кваліфікацією ДТП пізніше / Фото Obozrevatel

На місці події працюють слідчі, які поки що не відкрили кримінального провадження. Кваліфікацію події у поліції обіцяють надати пізніше.

Дивіться відео моменту збиття пішоходів позашляховиком у Харкові (Обережно, відео для людей з міцними нервами! 18+):