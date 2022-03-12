Про ситуацію в місті та області розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами українські бійці надійно тримають оборону міста.

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Була активність безпілотних літальних апаратів противника, які робили польоти, аби виявити позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ,

– заявив Синєгубов.

За його словами, наші оборонці фіксують окремих диверсантів, які збирають дані про військові об’єкти, розташування постів та інше.

"Наприклад, учора, під час комендантської години, бійці ТРО Харкова затримали на метро "Героїв праці" 2 осіб", – розповів Синєгубов.

Він просить мешканців зберігати пильність та повідомляти про підозрілих осіб. Адже мета тероборони – це й попереджати злочини.

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