Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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У Харкові пошокджено будинок після атаки "Молнії"

Попередньо, над містом фіксують ворожий БпЛА типу "Молнія". Перебувайте в укриттях!

– писав голова ОВА Олег Синєгубов о 19:01.

А уже о 19:08 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар.

Зафіксовано приліт "Молнії", попередньо, по Салтівському району.

Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та паркан.

Про постраждалих наразі інформація не надходила.