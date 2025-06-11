Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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У Харкові пошокджено будинок після атаки "Молнії"
Попередньо, над містом фіксують ворожий БпЛА типу "Молнія". Перебувайте в укриттях!
– писав голова ОВА Олег Синєгубов о 19:01.
А уже о 19:08 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар.
Зафіксовано приліт "Молнії", попередньо, по Салтівському району.
Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та паркан.
Про постраждалих наразі інформація не надходила.