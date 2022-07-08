Ракетну небезпеку на Харківщині оголосили о 21:40.
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Місцеві медіа також повідомляють, що вибухи чутно в інших населених пунктах області.
Що робити під час повітряної тривоги
Коли у вашому населеному пункті спрацює система оповіщення про ракетну небезпеку – слід негайно спуститися в найближче укриття. Дорога до нього повинна займати кілька хвилин. Повідомте про повітняну тривогу своїх сусідів та за можливості допоможіть літнім та маломобільним людям спуститися у підвал. Візьміть з собою документи, їжу, воду, мобільний телефон та повербанк.
Якщо ж надійного підвалу немає, то скористайтесь правилом "двох стін". Зазвичай, найбезпечнішими примішеннями в будинку є коридор або ж ванна кімната. Не перебувайте під час повітряної тривоги поблизу вікон. Зауважте, що покидати укриття можна лише після того, як пролунав сигнал відбою.
Обстріл 7 липня
росіяни приблизно о 17:34 атакували жиловий квартал та приватний сектор у Немишлянському районі Харкова. Після цього у місті спалахнули домівки людей, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі. Пожежі гасили 72 рятувальники та 12 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Відомо, що окупанти вгатили з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Вони використали осколково-фугасні снаряди. У Харкові зафіксували мінімум 6 "прильотів".
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