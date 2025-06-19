Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та мера Харкова Ігоря Терехова.

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У Харкові пролунали вибухи

Серія вибухів пролунала у Харкові. Як зазначають кореспонденти Суспільного, вибух пролунав близько 23:10, а через хвилину вже прогримів других вибух. О 23:25, як повідомив голова Харківської ОВА, пролунав третій вибух.

Як уточнив мер міста Ігор Терехов, попередньо вибухи пролунали у Київському районі Харкова. Над містом є ворожі БпЛА. Він закликав громадян бути обережними.

Олег Синєгубов закликав мешканців міста перебуватив укриттях.