Рекорд 4 липня тримався понад 65 років і був зафіксований у 1954-ому. Про це Укрінформу розповіла завідувачка сектором Харківського Гідрометцентру Валентина Муратова.

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"Дійсно, учора спека у Харкові у 36° побила рекорд на цю дату у 1954 році – 35,2", – зазначила Муратова. За її словами, абсолютний максимум липня – 38,8, зафіксовано у місті в 1931 році.

Спека може бути ще більшою

Щодо прогнозу на 5 липня, то синоптикиня спрогнозувала черговий рекорд на цю дату. Так, по області очікувалося +33...38, у Харкові – +34...36. Однак станом на 13:00 температура у Харкові вже +35, хоча у 1970-му році була +33,8.

Валентина Муратова додала: аномальна спека прийшла до Харкова з Середньої Азії і буде триматися ще два дні. Вже у середу, 8 липня, спеку змінить холодний фронт з заходу, який принесе дощі та грози і зниження температури до +25-30.

Що прогнозують синоптики

За прогнозом Укргідрометцентру у Харкові температура і надалі залишатиметься на високих позначках – +35…+37. Окрім Харківщини, спекотно буде на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині – тут повітря прогріється до +36… +38 градусів.

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А ось на Заході варто чекати на дощі із грозами. Литиме на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Волині.