18 травня Харківський окружний адміністративний суд визначив: регіональної мови більше немає. Попри супротив місцевих чиновників, російська більше не офіційна мова у Харкові.

До теми Забракло голосів: Миколаївська міськрада не забрала у російської мови статус регіональної

Скасування регіональної мови: деталі

Активіст зазначив, що шлях до судового рішення про скасування російської як регіональної в Харкові можна розділити на 3 великих етапи.

Все почалось одразу після скасування закону. Він звернувся до Харківської міськради з проханням також визнати не чинним рішення про окремий статус російської. Але депутати міськради проігнорували це звернення. Тоді активіст звернувся до суду та виграв.

Далі – більше. Він звернувся до прокуратури, яка теж обрала ігнорувати львів'янина. Він діяв за схожою схемою – і знову пішов до суду. Тоді у прокуратурі відповіли, що не мають повноважень для скасування російської. Але Святослав не здався і домігся, щоб прокуратура ініціювала скасування регіональної мови.

Чотири роки знадобилося Харківській обласній прокуратурі, щоб виконати наші клопотання і численні рішення судів та врешті подати відповідний позов,

– написав Святослав Літинський.

Що відомо про регіональні мови