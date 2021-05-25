18 травня Харківський окружний адміністративний суд визначив: регіональної мови більше немає. Попри супротив місцевих чиновників, російська більше не офіційна мова у Харкові.
До теми Забракло голосів: Миколаївська міськрада не забрала у російської мови статус регіональної
Скасування регіональної мови: деталі
Активіст зазначив, що шлях до судового рішення про скасування російської як регіональної в Харкові можна розділити на 3 великих етапи.
Все почалось одразу після скасування закону. Він звернувся до Харківської міськради з проханням також визнати не чинним рішення про окремий статус російської. Але депутати міськради проігнорували це звернення. Тоді активіст звернувся до суду та виграв.
Далі – більше. Він звернувся до прокуратури, яка теж обрала ігнорувати львів'янина. Він діяв за схожою схемою – і знову пішов до суду. Тоді у прокуратурі відповіли, що не мають повноважень для скасування російської. Але Святослав не здався і домігся, щоб прокуратура ініціювала скасування регіональної мови.
Чотири роки знадобилося Харківській обласній прокуратурі, щоб виконати наші клопотання і численні рішення судів та врешті подати відповідний позов,
– написав Святослав Літинський.
Що відомо про регіональні мови
- У 2012 році Верховна Рада часів Януковича ухвалила закон "Про засади державної мовної політики".
- Він дозволяв місцевим органам влади впроваджувати додаткові мови на регіональному рівні.
- Головною умовою було, щоб в регіоні проживало не менше 10% населення, які є носіями цієї мови.
- Але у 2018 цей закон скасували, тому усі раніше затверджені рішення не є дійсними.
- За цей час Літинський домігся скасування регіональних мов у Херсоні, Дніпрі, Одесі, Харківській, Донецькій та Одеській областях.