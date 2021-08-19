Автомобіль брендований мережею "Посад". Щодо долі водія його інформація була суперечлива.
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ДТП у Харкові: у вантажівки відвалилася кабіна
На вулиці Велика Гончарівська у Харкові 18 серпня люди стали свідками, як під час руху у вантажівки відвалилася кабіна.
- Чоловіка затиснуло у відірваній кабіні – рятувальники вирізали його з металевої пастки. 56-річного постраждалого доправили до лікарні.
- Пізніше з'явилася інформація, що водій загинув – зокрема, у телеграм-каналі "Харьков LIVE". Утім, офіційного підтвердження цьому немає.
Видання Vgorode уточнило в поліції Харківської області подробиці інциденту: там повідомили, що вантажівка ТАТА після втрати кабіни виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в автомобіль ВАЗ-2102.
Аварія у Харкові з вантажівкою: дивіться фото поліції, ДСНС, видання Vgorode та телеграм-каналу "ТруХа"
Інші резонансні ДТП, про які стало відомо 18 серпня
- У Дніпрі на Полтавському шосе сталася ДТП за участю 4 фур, загинув один із водіїв.
- На Миколаївщині водій влаштував смертельну ДТП, покинув людей і втік.
- Також втік із місця аварії зі смертельними наслідками водій на Буковині – як виявилося згодом, митник.