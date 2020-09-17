Хасиди на білоруському кордоні у вишиванках і шароварах виконали Гімн України: відео
Хасиди-паломники, які розраховували потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана, вже з 14 вересня перебувають на білорусько-українському кордоні. Вони вирішили влаштувати невелику акцію, перевдяглися в український національний одяг і виконали державний Гімн України.
У боротьбі за право потрапити до Умані, хасиди, які застрягли на кордоні Білорусі й України, виконують Гімн України в національних костюмах, розповів голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський.
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На опублікованих кадрах помітно, як близько 30 хасидів, одягнутих в українські вишиванки й шаровари, під гітару заспівали перший куплет державного Гімну України.
Слава Україні! Дякуємо тобі, Україно! Дякуємо, президенте Зеленський!
– вигукнули згодом російською хасиди.
Хасиди-паломники заспівали Гімн України: дивіться відео
До слова, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі 24 каналу припустив, що цей випадок насправді міг трапитися не зовсім на білорусько-українському кордоні.
Якщо говорити те, що бачать наші співробітники, які перебувають на лінії державного кордону, то ми цього не фіксували. Де міг відбутися запис такого відео, нам достеменно не відомо,
– заявив Демченко.
Коротко про ситуацію на кордоні:
- Хасиди, які перебувають у пункту пропуску "Нові Яриловичі", не збираються нікуди їхати. Наразі їх на кордоні зібралось близько тисячі.
- Щодо забезпечення хасидів, що застрягли на кордоні, всім необхідним, то прикордонники співпрацюють з релігійними організаціями й дипвідомствами.
- Тим часом Ізраїль підтримав рішення українського уряду закрити кордони для іноземців. Там бояться, що масштабне святкування може обернутися новими спалахами як в Україні, так і в Ізраїлі.