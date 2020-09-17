Хасиди-паломники, які розраховували потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана, вже з 14 вересня перебувають на білорусько-українському кордоні. Вони вирішили влаштувати невелику акцію, перевдяглися в український національний одяг і виконали державний Гімн України.

У боротьбі за право потрапити до Умані, хасиди, які застрягли на кордоні Білорусі й України, виконують Гімн України в національних костюмах, розповів голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

До слова Паломництво хасидів в Умань у 2020 році: яка ситуація зараз – фото й відео

На опублікованих кадрах помітно, як близько 30 хасидів, одягнутих в українські вишиванки й шаровари, під гітару заспівали перший куплет державного Гімну України.

Слава Україні! Дякуємо тобі, Україно! Дякуємо, президенте Зеленський!

– вигукнули згодом російською хасиди.

Хасиди-паломники заспівали Гімн України: дивіться відео

До слова, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі 24 каналу припустив, що цей випадок насправді міг трапитися не зовсім на білорусько-українському кордоні.

Якщо говорити те, що бачать наші співробітники, які перебувають на лінії державного кордону, то ми цього не фіксували. Де міг відбутися запис такого відео, нам достеменно не відомо,

– заявив Демченко.

Коротко про ситуацію на кордоні: