"Хай сниться їм мультик": Луценко повідомив про гучне затримання у Миколаєві
У Миколаєві затримали членів злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції "Опозиційний блок" Миколаївської міської ради.
Про це у своєму Facebook ввечері 15 січня повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
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Він зазначив, що злочинною групою керував "опоблоківець" з прізвищем Копійка. До складу банди входив син посадовця, його помічник та двоє керівників підконтрольних підприємств у сфері ЖКГ.
Ця організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів. У грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво,
– написав генпрокурор.
Загалом було затримано п'ятьох учасників злочинної групи.
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