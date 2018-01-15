04:30
16 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін добив комуністів. Расистський скандал в
Вєсті Кремля
23:14, 15 січня
Вєсті. UA. Боксерський політичний клуб. Поради депутатів
Вєсті.UA
21:10, 15 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика на грані
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

"Хай сниться їм мультик": Луценко повідомив про гучне затримання у Миколаєві

00:41, сьогодні 1026 Читать новость на русском
У Миколаєві затримали членів злочинної організації
У Миколаєві затримали членів злочинної організації / Facebook

У Миколаєві затримали членів злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції "Опозиційний блок" Миколаївської міської ради.

Про це у своєму Facebook ввечері 15 січня повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Дивіться також: Журналіст оприлюднив схему, через яку депутат пропонував хабар агенту НАБУ

Він зазначив, що злочинною групою керував "опоблоківець" з прізвищем Копійка. До складу банди входив син посадовця, його помічник та двоє керівників підконтрольних підприємств у сфері ЖКГ.

Ця організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів. У грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво,
– написав генпрокурор.

Загалом було затримано п'ятьох учасників злочинної групи.

Читайте також: Від 500 тисяч – до 200 гривень: антирейтинг українських хабарників за 2017 рік

Теги: Юрій Луценко ГПУ Корупція Розслідування Хабар Миколаїв Опозиційний блок Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries
15 січня, 20:08 Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries
1320
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
На Херсонщині провели конкурс краси серед кавунів
 13 серпня 2017 , 19:33
Прогноз погоди на 5 жовтня: значну частину України заллють дощі
 5 жовтня 2017 , 09:18
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук