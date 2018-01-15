"Хай сниться їм мультик": Луценко повідомив про гучне затримання у Миколаєві

У Миколаєві затримали членів злочинної організації, керівником якої є заступник голови фракції "Опозиційний блок" Миколаївської міської ради.

Про це у своєму Facebook ввечері 15 січня повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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Він зазначив, що злочинною групою керував "опоблоківець" з прізвищем Копійка. До складу банди входив син посадовця, його помічник та двоє керівників підконтрольних підприємств у сфері ЖКГ.

Ця організація систематично протягом 2016-2017 років здійснювала розкрадання бюджетних коштів. У грудні 2017 року члени ОЗУ, намагаючись приховати свою злочинну діяльність, були викриті на передачі хабаря у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури, який завчасно повідомив про це своє керівництво,

– написав генпрокурор.

Загалом було затримано п'ятьох учасників злочинної групи.

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