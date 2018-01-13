Від 500 тисяч – до 200 гривень: антирейтинг українських хабарників за 2017 рік

Хабарництво – ледь не ракова пухлина будь-якої української галузі чи системи, з якою трохи більш ніж безуспішно намагаються боротися як звичайні активісти, так і відповідні відомства.

1. Переможцем у грі "хто дасть більший хабар" заслужено можна вважати Олега Бабенка – депутата Одеської облради. Він запропонував 500 тисяч доларів детективам антикорупційного бюро за зняття арешту з рахунків компанії "Девелопмент Еліт". Принаймні так кажуть у НАБУ.

2. Трішки не дотягнув до першої сходинки нашого рейтингу директор Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Орест Фурдичко. Вимагав півмільйона, але отримав тільки 300 тисяч доларів.

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1 січня Оресту Фурдичко суд обрав запобіжний захід – 2 місяці перебування під вартою із заставою у розмірі 3 мільйони гривень.

3. Маленькі села також не пасуть задніх. Третє місце поділили між собою сільський голова та землевпорядник села Ямниці на Франківщині. Місцеві ЗМІ пишуть, що Микола Зелінський та Роман Бабик вимагали 180 тисяч доларів з місцевого підприємця і обіцяли за ці гроші виділити йому 2 гектари землі.

У січні 2017 року Нацполіція затримала обох на отриманні першого внеску у розмірі 3 тисячі доларів. У червні команду хабарників судили й після їх щиросердного зізнання і розкаяння посадовці заплатили по 25 з половиною тисяч гривень штрафу.

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4. І знову Пімахова, і знову НАБУ. Скандальна чиновниця міграційної служби на четвертому місці нашого рейтингу. За паспорт громадянина України Діна Пімахова оголосила детективу НАБУ під прикриттям ціну у 30 тисяч доларів.

Тоді Генпрокуратура назвала дії НАБУ провокацією, а ті, у свою чергу сказали, що Діна Пімахова перша оголосила суму.

5. Замикає наш антирейтинг капітан поліції Іван Шеметун. Він зупинив активіста Дмитра Бурмака за порушення правил дорожнього руху. Вже у машині поліції Іван запропонував чоловіку вирішити справу вже традиційно – 200 гривень на руку і вільний.

Активіст гроші віддав, але одразу зателефонував у поліцію, щоби ті зафіксували вимагання хабара. Коли поліцейський з колегою дізнались про перебіг справ, то поспів втекти широкими полтавськими полями. Справу розслідують.