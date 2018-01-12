Піймати корупціонера на живця: чи займаються в НАБУ провокаціями хабарів

СБУ розслідує ймовірне розкриття державної таємниці Генпрокуратурою – коли Юрій Луценко розсекретив детективів НАБУ. Водночас, у ГПУ продовжують розслідувати, чи не провокував детектив НАБУ працівницю Міграційної служби Діну Пімахову на хабар.

"І дедалі більше я замислююсь про необхідність впровадження процесуальної дії – провокація хабаря", – так президент Порошенко розмірковував у 2015 році. Через 2,5 роки з того моменту він не тільки не ініціював "впровадження провокації хабара" законодавчо. Призначений ним Генпрокурор навіть зірвав спецоперацію Національного антикорупційного бюро, розсекретивши таємних детективів і звинувативши їх в "провокації хабара". А президент підтримав кума.

"Я абсолютно згоден з тим, що Юрій Віталійович сказав вчора: боротися зі злом неможливо незаконними методами", – прокоментував тоді Порошенко.

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Так, законодавчо на сьогодні провокація хабара в Україні незаконна. Але НАБУ не провокували Пімахову на хабар, стверджує доктор юридичних наук Микола Хавронюк. Бо вони намагались здобути докази вже вчинених злочинів.

Не вважається провокацією виявлення службовою особою спецуповноваженого суб'єкта сфери протидії корупції вже існуючого в особи наміру надати чи взяти неправомірну вигоду,

– пояснив експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.

Те, що експерт пропонує запровадити в Україні, наприклад, в Литві узаконено вже давно. Каже, ті слідчі дії, які агент НАБУ проводив з заступницею голови міграційної служби Пімаховою, – норма для країн Європи.

Українські суди у вироках враховують лише 5% негласних слідчих дій. У США, до прикладу, враховується 95%. У НАБУ та Спеціалізованій прокуратурі продовжують наполягати, що ГПУ та СБУ зірвали спецоперацію. Розкривають нові подробиці: розслідування почали після звернень про корупцію в Міграційній службі з кількох відомств. Найбільше на сполох били прикордонники.

Прилітає в "Бориспіль" "громадянин України" з паспортом. Коли до нього звертаються, то не розуміє ні слова ні українською, ні англійською, і відверто потім розповідає, що паспорт купив за 20-30-50 тисяч доларів США. Це не тільки загроза національній безпеці, це загроза авторитету держави,

– зазначив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

Тоді в НАБУ зареєстрували кримінальне провадження і почали розслідування. На все мали дозволи суду. Послуги Пімахової, мовляв, агенту Бюро запропонував її чоловік. А тоді вже вона під відеозапис пропонувала свої недешеву допомогу. Справу проти неї детективи продовжать, та тепер не впевнені, що вдасться вийти на інших членів схеми.

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"Цілий ряд структур, за нашими даними, в п'ятьох держорганах – правоохоронних, судових – сприяли незаконному отриманню громадянства іноземців. Ми зраз слідчими діями встановлюємо ці дані. Звичайно, це вже набагато важче", – розповів Кривенко.

Розсекретивши агентів НАБУ, ГПУ зірвали ще 10 спецоперацій проти інших корупціонерів, каже прокурор. За цим фактом в СБУ зареєстрували провадження. НАБУ та САП вимагають повної автономності від інших правоохоронців, аби це не повторювалось. Водночас, ГПУ веде своє розслідування проти детективів НАБУ через "провокацію".