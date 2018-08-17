19:15
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Хайден Панеттьєрі відсвяткувала день народження з новим бойфрендом: фото

1150
Хайден Панеттьєрі з Брайаном Хікерсоном
Хайден Панеттьєрі з Брайаном Хікерсоном / Daily Mail

Український боксер Володимир Кличко та голлівудська актриса Хайден Панеттьєрі розірвали тривалі стосунки. Хоч багато фанатів не втрачають надії на їх возз'єднання, актриса уже ходить на побачення з новим бойфрендом.

Її новий хлопець – 28-річний Брайан Хікерсон, який лише розпочинає акторську кар'єру.

Нещодавно бойфренд та подруги зірки влаштували їй вечірку-сюрприз за тиждень до дня народження (21 серпня Хайден Панеттьєрі виповниться 29 років). 

Читайте також: Не ставте хрест на цих стосунках, – у ЗМІ дізнались нові деталі розриву Кличка та Панеттьєрі

Знімком саме із святкування і поділився Брайан.

Нагадаємо, Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати заручини. А згодом стало відомо, що актриса виставила на продаж оселю в Нешвіллі, де вона жила з Кличком.

Теги: LifeStyle Хайден Панеттьєрі Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз
сьогодні, 19:01 Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз
Катерина Петренко
Подорожі Україною: первозданна Миколаївщина, яку неодмінно варто побачити
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: первозданна Миколаївщина, яку неодмінно варто побачити
Тетяна Бучок
Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
сьогодні, 17:00 Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
Блог Медіа
Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
сьогодні, 16:07 Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сьогодні, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук