Хайден Панеттьєрі відсвяткувала день народження з новим бойфрендом: фото
Український боксер Володимир Кличко та голлівудська актриса Хайден Панеттьєрі розірвали тривалі стосунки. Хоч багато фанатів не втрачають надії на їх возз'єднання, актриса уже ходить на побачення з новим бойфрендом.
Її новий хлопець – 28-річний Брайан Хікерсон, який лише розпочинає акторську кар'єру.
Нещодавно бойфренд та подруги зірки влаштували їй вечірку-сюрприз за тиждень до дня народження (21 серпня Хайден Панеттьєрі виповниться 29 років).
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Знімком саме із святкування і поділився Брайан.
Нагадаємо, Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати заручини. А згодом стало відомо, що актриса виставила на продаж оселю в Нешвіллі, де вона жила з Кличком.
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