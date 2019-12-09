7 симптомів, що ви п'єте забагато чаю

Чай улюблений напій багатьох, а в холодну пору року чашка зеленого чи чорного чаю є чудовим способом зігрітися. Чай має багато корисних властивостей, але важливо, аби його споживання було помірним.

Якщо ви п’єте понад 3-4 чашки впродовж дня, тобто 710-950 мл, чай може давати зворотний ефект та згубно впливати на людський організм, зазначає видання Healthline і виділяє симптоми, які можуть вказувати, що з чаєм вам варто бути обережнішими.

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1. Гірше засвоюється залізо

Чай є багатим джерелом танінів. Вони можуть у певних продуктах зв’язуватись із залізом, і тоді ваш травний тракт не може його засвоїти.

Нестача заліза – один з найпоширеніших дефіцитів необхідних речовин організму. Якщо у вас низький рівень заліза, надмірне споживання чаю може погіршити ваш стан.

Дослідження свідчить, що таніни в чаї особливо перешкоджають засвоєнню заліза з рослинних джерел, ніж з тваринних.

Тобто, веганам та вегетаріанцям слід уважніше стежити за тим, скільки чаю вони споживають.

Кількість танінів у чаї може відрізнятися залежно від типу чаю та способу його приготування.

Безпечний об’єм для більшості людей – 710 мл.



У листках чаю містяться таніни

2. Збільшується тривожність, стрес

Листки чаю містять кофеїн. Надмірне споживання кофеїну з чаю, чи іншого джерела, може призвести до відчуттів тривожності та неспокою.

Стандартне горнятко чаю (240 мл) містить близько 11–61 мг кофеїну, залежно від виду та методу приготування.

Чорний чай має більше кофеїну, ніж зелений чи білий. І чим довше ви його настоюєте, тим більше там кофеїну.

Дози кофеїну до 200 мг на день не мають суттєво вплинути на відчуття тривожності у більшості людей. Але іноді люди можуть бути чутливими до кофеїну.

3. У вас поганий сон

Знову ж таки, через те, що чай містить кофеїн, надмірне його споживання може вплинути на цикл сну. Дослідження свідчить, що кофеїн може пригнічувати вироблення мелатоніну. Мелатонін – гормон, який відповідає за механізм сну. Відтак, якість сну – гірша.

4. Відчуття нудоти

Деякі компоненти чаю можуть викликати нудоту, зокрема якщо пити дуже багато чаю натщесерце. Таніни в листках чаю роблять смак чаю дещо гірким.

Терпкість подразнює травні тканини, що спричиняють симптоми на кшталт болю в животі чи нудоти.

У когось подібні стани спостерігаються після 1-2 чашок, а хтось може випити понад 5 чашок – і почуватимуть себе добре. А все тому, що м по-різному реагуємо на той чи інший харчовий продукт.

Аби дещо зменшити негативний вплив чаю на організм, можна додавати до чаю молоко.



Аби зменшити вплив кофеїну, додайте до чаю молоко

5. Печія

Кофеїн також може спричиняти відчуття печії та посилювати симптоми кислотного рефлюксу.

Кофеїн, ймовірно. Розслабляє сфінктер, що розділяє стравохід зі шлунком та дозволяє кислому вмісту шлунку легше потрапляти в стравохід.

Кофеїн також може призводити до збільшення виробництва шлункової кислоти.

6. Головні болі

Якщо ви вживаєте кофеїн з перервами, це може допомогти полегшити головний біль, але якщо ви вживаєте кофеїн постійно. Може відбутися протилежний ефект.

Регулярне споживання кофеїну з чаю може викликати періодичні головні болі. Деякі дослідження свідчать, що всього 100 мг кофеїну може викликати такий ефект. Однак, для кожної людини доза може бути різною.

7. Запаморочення

Не дуже поширений побічний ефект. Однак, про нього теж слід знати. Зазвичай запаморочення виникає через велику дозу кофеїну, 400-500 мг, це приблизно 6-12 чашок чаю.