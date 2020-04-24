Антитіла до COVID-19 виробляються лише у 26% хворих, – дослідження

Дослідники з Франції провели епідеміологічне дослідження, аби виявити, у скількох хворих на коронавірус виробляються антитіла до хвороби. Фахівці виявили, що з обстежених хворих антитіла з'явилися лише у 26%.

Дослідження проводили фахівці з Інституту Пастера в одному з французьких епіцентрів спалаху коронавірусу – містечку Крепі-ан-Валуа на півночі країни, повідомляє l'express.

До теми В Україні можуть розпочати масове тестування населення на антитіла до COVID-19

Фахівці проводили дослідження в одній з місцевих середніх шкіл з 30 березня по 3 квітня. Covid-19 зачепив не лише вчителів та учнів школи, а й членів їхніх сімей. Загалом дослідники виявили, що з 661 пацієнта антитіла до коронавірусу мали лише 26% інфікованих.

Антитіла після зараження COVID-19 з’являються у 26% людей. Цей рівень цілком достатній для ухвалення рішення щодо продовження карантину та не виправдовує найменшого розслаблення,

– зазначають дослідники.

Також у дослідженні йдеться про те, що з лютого по березень у 41% старшокласників, викладачів та співробітників цієї школи виявили коронавірус. Після цього передача коронавірусу відбувалася у родинному колі, після чого лише у 11% найближчих родичів хворих учнів виявили антитіла проти COVID-19.



Вакцинація – один з методів вироблення колективного імунітету, але проти COVID-19 вакцини ще не існує / Фото: Unsplash

Відтак, вчені зробили висновок, що ще зарано говорити про вироблення колективного імунітету людства проти коронавірусу. Вони зазначають, що для створення колективного імунітету антитіла повинні бути у 60%-70% людей.

Ми не впевнені в захисних властивостях антитіл,

– додав автор дослідження Арно Фонтане.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.