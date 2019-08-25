Без щеплення не пускають в школу: що робити батькам, які проти вакцинації

З 1 вересня навчальні заклади можуть не пустити дітей, які не мають обов'язкових щеплень, на заняття. Таким чином у міністерствах охорони здоров'я та освіти хочуть запобігти поширенню небезпечних інфекцій. Проте далеко не всі батьки задоволені таким нововведенням. Журналісти 24 каналу з'ясовували, що робити тим батькам, які проти вакцинації.

► Без вакцини не можна йти в школу: що відомо

Наявність щеплень віднині – обов'язкова умова для відвідування школи.

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Згідно з національним календарем щеплень дитина у різному віці повинна отримати 7 вакцин: від гепатиту, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії та правця, кашлюку, поліомієліту та хіб-інфекції. Більшість з них необхідно робити декілька разів.

Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я “В умовах колективу не вакциновані діти можуть поширювати інфекцію іншим дітям, які також можуть бути не вакциновані, можуть бути медичні протипоказання, але це також ставить під загрозу сім'ю таких дітей, а також і вчителів".



Календар щеплень

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► Що робити і чи є вакцини

Аби уникнути проблем, в МОЗ радять до початку навчального року звернутися до сімейного лікаря і терміново зробити щеплення. Усі необхідні вакцини є.

Андрій Скіпальський, гендиректор Директорату громадського здоров'я МОЗ "Їх (вакцин – 24 канал) достатньо з запасом для того, щоб забезпечувати потреби не тільки щомісячні, а й зі значним запасом довакцинації".

► Якщо батьки не зробили дітям щеплення

Якщо батьки принципово не зробили дитині щеплення, її можуть перевести на домашнє навчання. Рішення прийматиме директор школи. На ньому лежить і відповідальність у разі спалаху інфекції.

Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість і доступ кожної дитини до шкільної освіти, але це в жодному разі не повинно створювати загрозу здоров'ю іншим дітям,

– пояснила міністерка освіти і науки Лілія Гриневич.

Через це десятки невдоволених батьків прийшли під Офіс Президента з вимогою скасувати ці положення.



Батьки вийшли проти щеплень в школу

► Приклад родини, яка не робила дитині щеплень

Хлопчик Гліб у 2019 році йде у шостий клас. Але до школи хлопця можуть не пустити, адже від народження Гліб не має жодного щеплення.



Гліб

Його мати Катерина пояснює: свого часу сама мала побічну реакцію від вакцини. Тому разом із чоловіком вирішили сину не робити. Батьки Гліба вже визначилися: якщо сина не пустять до школи, переведуть в іншу. Але щеплювати все одно не будуть. А сам Гліб не проти навчатися вдома.