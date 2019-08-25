Без щеплення не пускають в школу: що робити батькам, які проти вакцинації
З 1 вересня навчальні заклади можуть не пустити дітей, які не мають обов'язкових щеплень, на заняття. Таким чином у міністерствах охорони здоров'я та освіти хочуть запобігти поширенню небезпечних інфекцій. Проте далеко не всі батьки задоволені таким нововведенням. Журналісти 24 каналу з'ясовували, що робити тим батькам, які проти вакцинації.
► Без вакцини не можна йти в школу: що відомо
Наявність щеплень віднині – обов'язкова умова для відвідування школи.
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Згідно з національним календарем щеплень дитина у різному віці повинна отримати 7 вакцин: від гепатиту, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії та правця, кашлюку, поліомієліту та хіб-інфекції. Більшість з них необхідно робити декілька разів.
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► Що робити і чи є вакцини
Аби уникнути проблем, в МОЗ радять до початку навчального року звернутися до сімейного лікаря і терміново зробити щеплення. Усі необхідні вакцини є.
► Якщо батьки не зробили дітям щеплення
Якщо батьки принципово не зробили дитині щеплення, її можуть перевести на домашнє навчання. Рішення прийматиме директор школи. На ньому лежить і відповідальність у разі спалаху інфекції.
Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість і доступ кожної дитини до шкільної освіти, але це в жодному разі не повинно створювати загрозу здоров'ю іншим дітям,
– пояснила міністерка освіти і науки Лілія Гриневич.
Через це десятки невдоволених батьків прийшли під Офіс Президента з вимогою скасувати ці положення.
Батьки вийшли проти щеплень в школу
► Приклад родини, яка не робила дитині щеплень
Хлопчик Гліб у 2019 році йде у шостий клас. Але до школи хлопця можуть не пустити, адже від народження Гліб не має жодного щеплення.
Гліб
Його мати Катерина пояснює: свого часу сама мала побічну реакцію від вакцини. Тому разом із чоловіком вирішили сину не робити. Батьки Гліба вже визначилися: якщо сина не пустять до школи, переведуть в іншу. Але щеплювати все одно не будуть. А сам Гліб не проти навчатися вдома.