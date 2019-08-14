Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти

Наявність щеплень відтепер є обов'язковою умовою для відвідування дітьми шкіл та дитячих садочків. У МОЗ пояснюють: таким чином вдасться зменшити рівень інфекційних захворювань. Проте таке нововведення влаштовує не всіх батьків, які уже готові протестувати та шукати обхідні шляхи. Розповідаємо, для чого потрібні такі заходи, чого бояться батьки та чому не варто купувати фальшиві довідки.

Для чого таке нововведення?

В умовах колективу невакциновані діти можуть поширювати інфекцію серед тих, хто, наприклад, не може зробити щеплення через медичні протипоказання. Це також ставить під загрозу сім'ї цих дітей, вчителів та інших працівників шкіл.

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Саме тому МОН закликає всіх батьків до 1 вересня зробити дітям усі вакцинації, необхідні відповідно до Національного календаря щеплень. Керівництво навчального закладу повинно до пакета документів дитини отримати інформацію про це. Якщо відповідної довідки не буде, батьки повинні обрати для дитини іншу форму навчання.

Верховний суд України ухвалив рішення на користь обов’язкової вакцинації та визнав: заборона відвідувати дитячі садочки невакцинованим дітям законна. Це рішення остаточне у справі, що розглядається в судах різних інстанцій ще з 2016 року. Тоді до суду звернулася жінка через "порушення права її сина на освіту" – її невакциновану дитину відмовилися приймати до садочка.

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Наразі ж батьки мають право обирати форму навчання дитини, але держава може встановлювати правила його реалізації.

Зокрема, має бути забезпечено баланс між правом дитини отримати шкільну освіту і правами інших. Коли індивідуальний інтерес протиставляється інтересу суспільства, то перевагу отримує загальне право на безпеку і охорону здоров’я.

Вакцинація – це найкращий спосіб захистити дітей і їхнє оточення, щоб вони не хворіли на інфекційні хвороби, які не повинні навіть існувати сьогодні у європейських країнах,

– говорить Уляна Супрун.

Наразі українці не мають підстав не довіряти вакцинам

Уляна Супрун називає дві основні причини, чому в Україні наразі досить низький рівень вакцинації:

Масштабна кампанія проти вакцинації, яка проводилася протягом багатьох років. Неефективні закупівлі та неякісні вакцини, які раніше лякали українців та справді могли призвести до негативних наслідків.

Однак за останні два роки МОЗ передало закупівлю вакцин на міжнародну організацію ‎UNICEF, всі вакцини – прекваліфіковані ВООЗ чи американською інституцією, яка підтверджує їх якість. Також вони повторно тестуються в Україні після доставки.

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У МОЗ запевняють: зараз в Україні достатньо вакцин на потребу не лише дітей, але також і дорослих. Якщо ж у певному медичному закладі їх немає – варто звернутися до головного лікаря, або ж до департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи області. Усі вакцини – якісні та безкоштовні для тих, хто підписав декларацію з сімейним лікарем.

Перевірити наявність вакцин у вашому регіоні можна тут.

Що робити батькам, які проти?

Якщо дитині щеплення протипоказано на якийсь період часу у зв’язку з певними захворюваннями, тоді має бути чітко зрозуміло, коли вона це щеплення зможе отримати. У таких випадках дитина приймається на навчання, оскільки це – короткотривалий період і щеплення буде зроблено пізніше.

Якщо ж такою є світоглядна позиція батьків і вони, всупереч усім аргументам "за", не бажають робити щеплення своїй дитині – вихід є. Вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну.

Держава у будь-якому випадку надасть можливість кожній дитині здобути шкільну освіту. Але це в жодному разі не повинно створювати загрозу здоров’ю іншим дітям,

– пояснили у МОН.

Ситуації з батьками дітей, які не мають щеплень з другої причини, вирішують безпосередньо на місцях. Вони можуть написати заяву на ім’я керівника навчального закладу на переведення на індивідуальну форму навчання. Після цього керівник повинен таке навчання забезпечити.



Аргументи батьків, які проти щеплень, є дуже різноманітними

У ситуаціях, коли до школи чи садочка все ж приймають невакцинованих дітей, відповідальність буде нести керівник навчального закладу. Так, на директора школи передусім має впливати орган місцевого самоврядування, який укладав з ним контракт. Наприклад, у випадку Києва – це КМДА. У подібних ситуаціях батькам радять подати звернення до цього органу. Там збирають відповідну комісію і розглядають кожен конкретний випадок.

Фейкові довідки – не вихід

Не можна забути і про момент заробітку на надто принципових батьках. Так, за відповідним пошуковим запитом Google видає з десяток різних варіантів, як "обійти" систему. Передусім йдеться про фейкові довідки. Асортимент їх великий і фактично на будь-яку ціну – від 150 і до понад 1000 гривень.



Асортимент підробних довідок, запропонованих одним із ресурсів

У МОЗ про цей "бізнес" знають і не радять батькам надто на це розраховувати. Якщо ж ви раніше придбали для дитини таку довідку, але зараз змінили своє ставлення до вакцинації – ідіть і робіть щеплення. Наразі на це обіцяють не звертати увагу.

До нас зверталися сімейні лікарі, у яких батьки просять, щоб вони видавали довідки для невакцинованих дітей, ніби у них є щеплення. Лікарі не будуть цього робити – їм заборонено. Не просіть їх діяти незаконно,

– зазначила Уляна Супрун.

Проте проблему остаточно планують вирішити з введенням електронної медичної карти кожної дитини – там буде інформація про усі щеплення, що мінімізує ризик маніпуляцій.

Хоча насправді головний недолік фальшивої довідки полягає в тому, що вона не захистить вашу дитину та її оточення від смертельних хвороб.