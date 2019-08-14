Нет прививки – нет школы: почему вакцинация теперь обязательна и что делать тем, кто против

Наличие прививок отныне является обязательным условием для посещения детьми школ и детских садов. В Минздраве объясняют: таким образом удастся снизить уровень инфекционных заболеваний. Однако такое нововведение устраивает не всех родителей, которые готовы протестовать и искать обходные пути. Рассказываем, для чего нужны такие меры, чего боятся родители и почему не стоит покупать фальшивые справки.

Для чего такое нововведение?

В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию среди тех, кто, например, не может сделать прививку из-за медицинских противопоказаний. Это также ставит под угрозу семьи этих детей, учителей и других работников школ.

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Именно поэтому МОН призывает всех родителей к 1 сентября провести детям всю вакцинацию, необходимую согласно Национальному календарю прививок. Руководство учебного заведения должно к пакету документов ребенка получить информацию об этом. Если соответствующей справки не будет, родители должны выбрать для ребенка другую форму обучения.

Верховный суд Украины принял решение в пользу обязательной вакцинации и признал: запрет посещать детские сады невакцинированным детям законный. Это решение окончательное по делу, которое рассматривается в судах различных инстанций еще с 2016 года. Тогда в суд обратилась женщина из-за "нарушения права ее сына на образование" – ее невакцинированного ребенка отказались принимать в садик.

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Сейчас же родители имеют право выбирать форму обучения ребенка, но государство может устанавливать правила его реализации.

В частности, должен быть обеспечен баланс между правом ребенка получить школьное образование и правами других. Когда индивидуальный интерес противопоставляется интересу общества, то предпочтение получает общее право на безопасность и здравоохранение.

Вакцинация – это лучший способ защитить детей и их окружение, чтобы они не болели инфекционными болезнями, которые не должны даже существовать сегодня в европейских странах,

– говорит Ульяна Супрун.

Сейчас украинцы не имеют оснований не доверять вакцинам

Ульяна Супрун называет две основные причины, почему в Украине сейчас достаточно низкий уровень вакцинации:

Масштабная кампания против вакцинации, которая проводилась в течение многих лет. Неэффективные закупки и некачественные вакцины, которые раньше пугали украинцев и действительно могли привести к негативным последствиям.

Однако за последние два года Минздрав передал закупку вакцин международной организации UNICEF, все вакцины – преквалифицированы ВОЗ или американской институцией, которая подтверждает их качество. Также они повторно тестируются в Украине после доставки.

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В Минздраве уверяют: сейчас в Украине достаточно вакцин на потребности не только детей, но и взрослых. Если же в определенном медицинском учреждении их нет – стоит обратиться к главному врачу, или же в департамент здравоохранения в вашем городе или области. Все вакцины – качественные и бесплатные для тех, кто подписал декларацию с семейным врачом.

Проверить наличие вакцин в вашем регионе можно здесь.

Что делать родителям, которые против?

Если ребенку прививки противопоказаны на какой-то период времени в связи с определенными заболеваниями, тогда должно быть четко понятно, когда он эту прививку сможет получить. В таких случаях ребенок принимается на обучение, поскольку это – кратковременный период, и прививка будет сделана позже.

Если же такова мировоззренческая позиция родителей, и они, вопреки всем аргументам "за", не желают делать прививки своему ребенку – выход есть. Они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, дистанционную или индивидуальную.

Государство в любом случае предоставит возможность каждому ребенку получить школьное образование. Но это ни в коем случае не должно создавать угрозу здоровью другим детям,

– объяснили в МОН.

Ситуации с родителями детей, не имеющих прививок по второй причине, решают непосредственно на местах. Они могут написать заявление на имя руководителя учебного заведения на перевод на индивидуальную форму обучения. После этого руководитель должен обеспечить такое обучение.



Аргументы родителей, которые против прививок, являются очень разнообразными

В ситуациях, когда в школу или садик все же принимают непривитых детей, ответственность будет нести руководитель учебного заведения. Так, на директора школы прежде всего должен влиять орган местного самоуправления, который заключал с ним контракт. Например, в случае Киева – это КГГА. В подобных ситуациях родителям советуют подать обращение в этот орган. Там собирают соответствующую комиссию и рассматривают каждый конкретный случай.

Фейковые справки – не выход

Нельзя забыть и о моменте заработка на слишком принципиальных родителях. Так, по соответствующему поисковому запросу Google выдает с десяток различных вариантов, как "обойти" систему. Прежде всего речь идет о фейковых справках. Ассортимент их велик и фактически по любой цене – от 150 и до более 1000 гривен.



Ассортимент поддельных справок, предложенных одним из ресурсов

В Минздраве об этом "бизнесе" знают и не советуют родителям слишком на это рассчитывать. Если же вы ранее приобрели для ребенка такую справку, но сейчас изменили свое отношение к вакцинации – идите и делайте прививки. Сейчас на это обещают не обращать внимания.

К нам обращались семейные врачи, у которых родители просят, чтобы они выдавали справки для невакцинированных детей, будто у них есть прививки. Врачи не будут этого делать – им запрещено. Не просите их действовать незаконно,

– отметила Ульяна Супрун.

Однако проблему окончательно планируют решить с введением электронной медицинской карты каждого ребенка – там будет информация о всех прививках, что минимизирует риск манипуляций.

Хотя на самом деле главный недостаток фальшивой справки заключается в том, что она не защитит вашего ребенка и его окружение от смертельных болезней.