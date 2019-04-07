Чому болять груди: основні причини

Болі в грудях – досить поширена проблема у жінок з нормальним менструальним циклом дітородного періоду.

Вони можуть виникати з різних причин, пише "Країна Здоров’я".

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1. Через гормональні зміни

Однією з причин може бути гормональні зміни. Вони можуть стати причиною неприємних відчуттів або підвищеної чутливості. Біль у грудях може виникати за кілька днів до місячних – це досить поширений симптом ПМС. Неприємні відчуття можуть боліти й через вживання гормональних протизаплідних таблеток.

На тлі гормональних змін може виникнути кіста, вона спричиняє збільшення молочних залоз.

2. При вагітності

При вагітності організм починає перебудову, тому у цей час відчувається підвищена чутливість. Груди можуть збільшуватися, на них можна помітити блакитні вени – це свідчить про збільшений приплив крові.

У жінки можуть боліти груди під час грудного вигодовування. Неприємні відчуття виникає через приплив молока та активність гормонів. Якщо шкіра на грудях потріскана, то у жінки збільшується ризик зростання інфекції (і абсцесу).



Біль у грудях: причини

3. Через запальні захворювання

Внаслідок закупорювання молочних приток під час грудного вигодовування у жінки може виникнути запальне захворювання – мастит. Його причиною є віруси, грибки чи бактерії. При маститі груди стають червоними, збільшується температура тіла, виникає втома та нездужання.

У грудях можуть скупчуватися гній – абсцес. Його легко помітити при пальпації молочних залоз, при дотику може виникати біль

4. При онкозахворюванях

Хворобливі відчуття можуть виникнути при раку молочних залоз. Біль грудей відчувається на розвиненому етапі хвороби.

Біль у жінок може з’являтися через фіброзно-кістозну хворобу, вона характеризується змінами в тканині молочних залоз, при яких порушується епітеліальний і сполучнотканинний компонент.

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