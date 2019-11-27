Борг за лікарняними вже понад 1 мільйон гривень – Денісова

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Денісова звернулася до уряду / file.liga.net

Стабілізаційні кошти Фонду соцстрахування закінчились, заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників складає понад 1 мільярд гривень.

Уповноважена з прав людина Людмила Денісова звернулася до уряду та закликала погасити заборгованості.

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Закликаю голову правління Фонду соціального страхування Володимира Саєнка та Міністра соціальної політики України Юлію Соколовську негайно внести зміни до бюджету Фонду, – заявила Денісова.

Заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників складає вже понад 1 млрд. грн.

Виплати не здійснюються через те, що заплановані на поточний рік стабілізаційні кошти Фонду закінчились.

Відтак, уповноважена з прав людини зазначила, що необхідно терміново провести засідання правління Фонду, на якому розглянути й схвалити проєкт внесення змін до бюджету Фонду.

Схвалений проєкт подати до Міністерства соціальної політики України для внесення на затвердження Кабінетом Міністрів України.

Крім того, омбудсменка звернулася до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, з проханням невідкладно вжити заходів щодо стабілізації фінансового стану Фонду соціального страхування України.

Згодом на сайті Уряду з'явилося повідомлення про виділення відповідних коштів. 

Уряд спрямував додаткові 1,4 млрд гривень на виплату у 2019 році лікарняних по тимчасовій втраті працездатності, лікарняних по вагітності та пологах, а також на виплати на поховання.

Відповідне рішення Уряду передбачає збільшення на відповідну суму бюджету Фонду соціального страхування.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Людмила Денісова
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