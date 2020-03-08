Часник та кокаїн не допоможуть: ВООЗ розвінчала міфи про лікування коронавірусу
Наразі ефективної вакцини від недуги немає, тож люди вигадують свої методи запобігання хворобі. Інколи доходить до абсурду. Всесвітня організація охорони здоров'я розвінчала міфи про Covid-19. Про те, які методи профілактики насправді не працюють та як запобігти поширенню хвороби – читайте далі.
Що точно не допоможе у лікуванні коронавірусу
- Прийом кокаїну
Насправді ж прийом кокаїну не допоможе захиститися від зараження коронавірусом, пише ВООЗ.
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Ба більше, він може бути небезпечним для здоров'я. Адже кокаїн – це наркотик, що викликає звикання та має небезпечні побічні ефекти.
- Дитяча сеча
Дитяча сеча не є засобом профілактики нової коронавірусної інфекції. Тож, миття рук або протирання поверхонь дитячої сечею не захистить від коронавірусу. Натомість необхідно регулярно обробляти руки спиртовмісним засобом або мити їх водою з милом. Для обробки поверхонь використовуйте звичайні побутові дезінфекційні засоби.
Важливо! Не кожен антисептик, який продають на касі в супермаркеті, впорається зі збудниками. Хороший антисептик повинен містити 60 – 80% спирту або 2% хлоргексидину.
- Часник
Часник – корисний для здоров'я продукт, що володіє певними антибактеріальними властивостями. Проте його ефективність проти коронавірусу не була доведена. Натомість у ВООЗ радять вживати більше фруктів та овочів, які перед цим потрібно ретельно промити.
Ретельно мийте фрукти та овочі перед вживанням / Фото Unsplash
- Кунжутне масло
Кунжутне масло також не здатне вбити новий коронавірус. Знищити вірус Covid-19 можна при обробці поверхонь деякими хімічними речовинами. Але не можна натирати ними тіло або шкіру!
Речовини, що можуть знищити коронавірус на поверхні:
- хлорне вапно;
- ефірні розчинники;
- 75% спирт;
- надуксусная кислота і хлороформ.
Ефективна профілактика коронавірусу
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).
- Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте. Й не рукою, а ліктем.
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
- Ретельно мийте фрукти та овочі.
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
- У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.