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Часник та кокаїн не допоможуть: ВООЗ розвінчала міфи про лікування коронавірусу

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ВООЗ розвінчала міфи про лікування коронавірусу / Getty Images

Наразі ефективної вакцини від недуги немає, тож люди вигадують свої методи запобігання хворобі. Інколи доходить до абсурду. Всесвітня організація охорони здоров'я розвінчала міфи про Covid-19. Про те, які методи профілактики насправді не працюють та як запобігти поширенню хвороби – читайте далі.

Що точно не допоможе у лікуванні коронавірусу

  • Прийом кокаїну

Насправді ж прийом кокаїну не допоможе захиститися від зараження коронавірусом, пише ВООЗ.

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Ба більше, він може бути небезпечним для здоров'я. Адже кокаїн – це наркотик, що викликає звикання та має небезпечні побічні ефекти.

  • Дитяча сеча

Дитяча сеча не є засобом профілактики нової коронавірусної інфекції. Тож, миття рук або протирання поверхонь дитячої сечею не захистить від коронавірусу. Натомість необхідно регулярно обробляти руки спиртовмісним засобом або мити їх водою з милом. Для обробки поверхонь використовуйте звичайні побутові дезінфекційні засоби.

Важливо! Не кожен антисептик, який продають на касі в супермаркеті, впорається зі збудниками. Хороший антисептик повинен містити 60 – 80% спирту або 2% хлоргексидину.

  • Часник

Часник – корисний для здоров'я продукт, що володіє певними антибактеріальними властивостями. Проте його ефективність проти коронавірусу не була доведена. Натомість у ВООЗ радять вживати більше фруктів та овочів, які перед цим потрібно ретельно промити.


Ретельно мийте фрукти та овочі перед вживанням / Фото Unsplash

  • Кунжутне масло

Кунжутне масло також не здатне вбити новий коронавірус. Знищити вірус Covid-19 можна при обробці поверхонь деякими хімічними речовинами. Але не можна натирати ними тіло або шкіру! 

Речовини, що можуть знищити коронавірус на поверхні: 

  • хлорне вапно;
  • ефірні розчинники;
  • 75% спирт;
  • надуксусная кислота і хлороформ.

Ефективна профілактика коронавірусу

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).
  • Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте. Й не рукою, а ліктем.
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
  • Ретельно мийте фрукти та овочі.
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
  • У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Наркотики Новини Здоров'я ВООЗ Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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