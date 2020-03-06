Через загрозу поширення коронавірусу у Сумах скасували масові заходи

Вже три міста скасувало масові заходи у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу. Як і у Сумах, такі ж обмеження застосували у Чернівцях та Житомирі.

Обмеження стосується проведення усіх масових заходів, а також екскурсійних поїздок школярів, повідомляє пресслужба Сумської ради.

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Окрім того, у міській раді обмежать кількість зустрічей, нарад та засідань за участю великої кількості людей. Натомість у навчальних закладах міста мають з'явитися дезінфекційні засоби та засоби особистого захисту.

Такі рішення були прийняті задля того, аби не допустити занесення та поширення коронавірусної інфекції на території міста.

Зауважимо, що усі навчальні заклади й надалі продовжують свою роботу.

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, сумчани мають зорганізуватися і дотримуватися усіх превентивних заходів,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про українця, в якого виявили коронавірус: коротко

Чоловік середнього віку разом із дружиною повернувся з Італії до України 29 лютого. Згодом чоловікові стало погано, після чого його госпіталізували з симптомами застуди та першінням у горлі.

3 березня лабораторні дослідження підтвердили наявність у інфекції Covid-19 .

. Цікаво, що про діагноз хворий дізнався у свій день народження.

Спершу дружина чоловіка перебувала на самоізоляції у власній квартирі, адже у неї були відсутні симптоми.

Ввечері 3 березня жителі Чернівців зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали та перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома.

У підсумку, 3 березня її таки забрала машина "швидкої допомоги" на обсервацію. Станом на 6 березня жінка досі не має симптомів захворювання.

Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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