Чому не можна просто почистити судини, – Супрун про атеросклероз

Нині часто трапляються поради про те, як почистити судини активними добавками, процедурами в санаторії чи навіть настоянками та часником.

Напевно, фантазія вимальовує процес чистки судин так просто, як чистку труб, проте покращення стану судин – результат постійної роботи, а не одноразових засобів, розповіла Уляна Супрун на своїй Facebook-сторінці.

До теми: Що не так зі здоров'ям міленіалів – пояснення Супрун

Атеросклероз – це Це хронічне метаболічне захворювання, пов'язане із порушенням транспорту жирів і змінами стану судин.

Атеросклероз утворюється через низку факторів: раціон, індекс маси тіла, супутні хвороби (наприклад діабет), куріння, рівень фізичної активності та спадковість. Далеко не всі випадки атеросклерозу та хвороб серця зумовлені високим холестерином – часом буває достатньо пошкоджених курінням судин.

Розвиток атеросклерозу може призвести до таких ускладнень, як: тромбоз, розрив судини, інфаркт чи інсульт.

Для того, аби вилікувати атеросклероз, людина повинна докорінно змінити спосіб життя: поміняти раціон, додати фізичні навантаження, відмовитись від куріння і постійно контролювати тиск. Можливо, навіть доведеться приймати сатини – спеціальні ліки для контролю холестерину.

"Чистка судин" за один раз можлива лише завдяки хірургічному втручанню та нанотехнологіям, проте навіть вони не можуть зробити це повністю.



Аби не лікувати атеросклероз, його можна просто уникнути

Як виявити атеросклероз

Це підступна хвороба, адже зазвичай люди дізнаються про неї на пізніх стадіях. Коли судини сильно звужені, починаються проблеми з серцем чи ногами.

️Передусім, запитайте себе, чи сприяє ваш спосіб життя розвитку атеросклерозу. Чи курите, чи мало рухаєтесь, а може їсте багато солодкого, маргарину, жирного та смаженого. Також дізнайтесь, чи хворів хтось з вашої родини на серцево-судинні хвороби і який спосіб життя вони вели.

️Якщо ризики є, здайте аналіз на рівень глюкози (що варто робити регулярно), холестерину та співвідношення ліпопротеїнів.

Важливо: після 45 років аналіз на холестерин бажано здавати усім, не зважаючи на спосіб життя.

️Під час огляду, сімейний лікар може перевірити стан ваших периферійних судин та пульс. Про атеросклероз свідчить перепад тиску між передпліччям та ліктем, після чого вас можуть направити на складнішу діагностику – УЗД чи кардіологічний стрес-тест.

Як уникнути атеросклерозу та як його лікувати

Якщо у вас виявили атеросклероз, не переймайтеся, адже розвиток атеросклерозу на 80% залежить від способу життя. Лікування завжди починається саме зі змін звичок людини, а якщо ефект невеликий, тоді приписують ліки.

Змініть раціон . В ньому повинні бути: жирна риба, горіхи, зелень, насіння, каші, печена чи варена в мундирі картопля, нежирне м'ясо, бобові, багато ягід та овочів і спеції.

. В ньому повинні бути: жирна риба, горіхи, зелень, насіння, каші, печена чи варена в мундирі картопля, нежирне м'ясо, бобові, багато ягід та овочів і спеції. П️рактикуйте інтервальне голодування . Під час нього гальмуються запальні процеси та покращується стан судин, що запобігає утворенню серцево-судинних захворювань. Відбувається це тому, що під час голодування інтерлейкін-6 чи вільні радикали не атакують судини.

. Під час нього гальмуються запальні процеси та покращується стан судин, що запобігає утворенню серцево-судинних захворювань. Відбувається це тому, що під час голодування інтерлейкін-6 чи вільні радикали не атакують судини. Робіть фізичні навантаження , адже вони допомагають м'язам поглинати глюкозу та боротись з вісцеральним жиром, знижують ризик розвитку серцево-судинних хвороб та ефективно долають стрес. ефективно полежати на дивані ви можете і після тренування, адже відновлювати сили – необхідно кожному.

, адже вони допомагають м'язам поглинати глюкозу та боротись з вісцеральним жиром, знижують ризик розвитку серцево-судинних хвороб та ефективно долають стрес. ефективно полежати на дивані ви можете і після тренування, адже відновлювати сили – необхідно кожному. Кидайте курити, тому що куріння заважає фізичній активності, робить людину тривожною, запускає вільнорадикальні процеси, сприяє тромбоутворенню, порушенню обміну жирів, аномальному розвитку судин та порушує відновлення їхнього ендотелію. Також воно впливає на активність генів та тиск, що призводить до проблем з ерекцією.

Уляна Супрун “Якщо куріння доповнити картоплею фрі та бутербродом із ковбасою, то в кардіологію можна брати абонемент. Усвідомте, що не куріння вас заспокоює, а без куріння ви втрачаєте спокій".

Варто дотримуватися цих порад не залежно від того, є у вас ризик розвитку серцево-судинних хвороб чи ні. Адже здоровий спосіб життя зменшує ризики низки видів раку, психічних захворювань, діабету та деменції в старшому віці.

Також від нього залежать лібідо, потенція, фертильність, стан шкіри, зубів та легень.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.