Минулого тижня у Чикаго 20-річній дівчині провели подвійну трансплантацію. Коронавірус повністю знищив її легені.

Трансплантація легенів була єдиним шансом на виживання дівчини. Це одна з перших таких операцій у США – вона була досить складною і тривала 10 годин, повідомляє The New York Times.

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Ім'я пацієнтки не повідомляють задля збереження приватності, але відомо, що це 20-річна дівчина, яка живе та працює в Чикаго, куди переїхала з Північної Кароліни. Вона є латиноамериканкою – тобто належить до етнічної групи, яка найбільше страждає від ускладнень COVID-19.

До того, як дівчина заразилася коронавірусом, у неї була незначна хвороба, внаслідок чого вона приймала ліки, які дещо пригнічують імунну систему. Серйозних захворювань у пацієнтки не було.

Апарат штучної вентиляції легенів не допомагав

У повідомленні йдеться, що дівчину госпіталізували 26 квітня після того, як вона прохворіла 2 тижні. Апарат ШВЛ не допомагав, а пошкодження легенів спровокувало навантаження на серце і печінку. Тоді лікарям стало зрозуміло, що легені пацієнтки ніколи не відновляться.



Рентгенографія пацієнтки перед пересадкою / Фото: The New York Times

Лікарі розповідають, що не могли просто відпустити життя двадцятирічної дівчини й хотіли спробувати всі варіанти для того, щоб вона вижила. Після того, як ПЛР-тест показав негативний результат на наявність хвороби, дівчину занесли до списку очікування на трансплантацію. Потрібного донора досить швидко знайшли й вже за декілька днів пацієнтці зробили операцію.

Пошкодження легенів були незворотними

За словами хірурга, це найскладніша пацієнтка серед тих, яким він коли-небудь робив трансплантацію – її пошкодження легенів було одним з найгірших, що він коли-небудь бачив. Патолог, який оглянув ці органи, підтвердив, що пошкодження незворотні.



Пошкоджені легені хворої / Фото: The New York Times

Операція минула добре і тепер дівчина посміхається. Вона все ще під'єднана до апарату ШВЛ, оскільки хвороба сильно послабила грудні м'язи і для їх відновлення знадобиться час.