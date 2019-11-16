День боротьби з анорексією: симптоми захворювання і чому виникає

16 листопада світ відзначає День боротьби з анорексією. Це гібридне захворювання, до якого призводять безліч психологічних й фізіологічних чинників, навіть порушення метаболізму.

Нервова анорексія – це хвороба, під час якої людина втрачає апетит, а маса тіла знижується. Якщо вчасно не лікувати та не виявити це захворювання, наслідки можуть призвести до смерті.

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Анорексія у 4 рази частіше виникає у дівчат та жінок, ніж у хлопців та чоловіків. Також вона відноситься до психічних розладів, і нерідко перетинається з такими захворюваннями, як депресія, шизофренія або тривожність.

Які можуть бути причини анорексії?

Генетична схильність. Схильність до анорексії може успадковуватись генетично. Психологічні причини. Тривожні та занадто емоційні люди, які постійно прагнуть до ідеалу, також можуть захворіти на анорексію. Вік. Підлітки часто бувають невпевненими у собі й хочуть бути схваленими у соціумі. Також може вплинути і гормональна перебудова, адже після 40 років анорексія виникає рідко. Соціальні фактори. Сучасна культура любить струнких людей, і часто через це люди з завою вагою відчувають невпевненість у собі. Зловживання дієтами. Відмова від їжі змінює роботу мозку, тому він стає вразливішим до розвитку неврологічних порушень. Це може пояснити те, чому люди з розвиненою анорексією, які вже значно схудли, постійно бачать себе повними. Стрес. Сильний стрес може вплинути на вагу людини, послаблюючи захисні властивості психіки.



Причини та симптоми анорексії

Симптоми анорексії

Занадто суворий контроль калорій, а раціон становлять переважно знежирені чи низькокалорійні продукти.

Часта брехня про кількість з'їденої їжі.

Пригнічений настрій, дратівливість, втрачений інтерес до сексу.

Незадоволення власною зовнішністю, є скарги на заяву вагу або неможливість її позбутися.

Прагнення розділити свою порцію їжі ще з кимось.

Любить мішкуватий або багатошаровий одяг, бо це приховує недоліки фігури.

Людина боїться стати на ваги в громадському місці (навіть якщо це спортзал чи лікарня).

Може бути й таке, що людина відмовляється від їжі в громадських місцях.

Анорексія – фізичні симптоми Слабкість в тілі і низька працездатність; Швидка стомлюваність; Безсоння; Часті запаморочення, іноді можлива втрата свідомості; Нігті можуть бути ледь не блакитні, деколи бувають з білими цятками; Бувають закрепи та біль у животі; Припинення менструації; Знижений тиск; Нетерпимість до холоду; Якщо людина часто викликає блювоту, можуть почати руйнуватись зуби;

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