День боротьби з анорексією: симптоми захворювання і чому виникає
16 листопада світ відзначає День боротьби з анорексією. Це гібридне захворювання, до якого призводять безліч психологічних й фізіологічних чинників, навіть порушення метаболізму.
Нервова анорексія – це хвороба, під час якої людина втрачає апетит, а маса тіла знижується. Якщо вчасно не лікувати та не виявити це захворювання, наслідки можуть призвести до смерті.
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Анорексія у 4 рази частіше виникає у дівчат та жінок, ніж у хлопців та чоловіків. Також вона відноситься до психічних розладів, і нерідко перетинається з такими захворюваннями, як депресія, шизофренія або тривожність.
Які можуть бути причини анорексії?
- Генетична схильність. Схильність до анорексії може успадковуватись генетично.
- Психологічні причини. Тривожні та занадто емоційні люди, які постійно прагнуть до ідеалу, також можуть захворіти на анорексію.
- Вік. Підлітки часто бувають невпевненими у собі й хочуть бути схваленими у соціумі. Також може вплинути і гормональна перебудова, адже після 40 років анорексія виникає рідко.
- Соціальні фактори. Сучасна культура любить струнких людей, і часто через це люди з завою вагою відчувають невпевненість у собі.
- Зловживання дієтами. Відмова від їжі змінює роботу мозку, тому він стає вразливішим до розвитку неврологічних порушень. Це може пояснити те, чому люди з розвиненою анорексією, які вже значно схудли, постійно бачать себе повними.
- Стрес. Сильний стрес може вплинути на вагу людини, послаблюючи захисні властивості психіки.
Причини та симптоми анорексії
Симптоми анорексії
- Занадто суворий контроль калорій, а раціон становлять переважно знежирені чи низькокалорійні продукти.
- Часта брехня про кількість з'їденої їжі.
- Пригнічений настрій, дратівливість, втрачений інтерес до сексу.
- Незадоволення власною зовнішністю, є скарги на заяву вагу або неможливість її позбутися.
- Прагнення розділити свою порцію їжі ще з кимось.
- Любить мішкуватий або багатошаровий одяг, бо це приховує недоліки фігури.
- Людина боїться стати на ваги в громадському місці (навіть якщо це спортзал чи лікарня).
- Може бути й таке, що людина відмовляється від їжі в громадських місцях.
- Слабкість в тілі і низька працездатність;
- Швидка стомлюваність;
- Безсоння;
- Часті запаморочення, іноді можлива втрата свідомості;
- Нігті можуть бути ледь не блакитні, деколи бувають з білими цятками;
- Бувають закрепи та біль у животі;
- Припинення менструації;
- Знижений тиск;
- Нетерпимість до холоду;
- Якщо людина часто викликає блювоту, можуть почати руйнуватись зуби;
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