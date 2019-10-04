До 2030 року на ожиріння страждатиме понад 250 мільйонів дітей

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До 2030 року на ожиріння страждатиме понад 250 мільйонів дітей
/ Pixabay

Всесвітня федерація з боротьби з ожирінням нарахувала 158 мільйонів дітей, які страждають на цю недугу. Через 10 років їх кількість зросте мінімум на 100 мільйонів.

Дослідники вважають, що причиною є не лише сидячий спосіб життя, а й мода на західне харчування. Західна їжа яке має високий вміст жирів, олій, крохмалю та цукру, повідомляє CNN.

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Оскільки дитяче ожиріння тісно пов'язане з ожирінням у дорослому віці, це призводить до діабету, хвороб серця та багатьох інших хронічних захворювань. 

Найбільше на ожиріння страждають діти Африки, Азії та Латинської Америки. Це пов'язано з надмірним вживанням фаст-фуду, який дуже популярний у тих місцях внаслідок доступності та жорсткого маркетингу.

Жодна з країн поки не відповідає тим вимогам, які були виставлені на саміті Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2013-му році. Тоді країни світу зобов’язалися запобігти стрімкому зростанню ожиріння після його сплеску у 2010-2012 роках.

Уряди неохоче беруть під свою відповідальність великі продовольчі компанії, які залишають свою політику незмінною.

А деякі поодинокі ініціативи, такі як податки на цукор чи соду, мають лише невеликий вплив. Окрім того, це важко реалізувати в країнах із низьким рівнем доходу.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Діти Ожиріння дослідження
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