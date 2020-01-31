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До Києва прилетів другий літак з українцями з Китаю: як їх перевіряють

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Через спалах коронавірусу Україна евакуйовує своїх громадян з Китаю. 31 січня в "Борисполі" приземлився вже другий літак МАУ з міста Санья: на його борту перебували 257 пасажирів та 15 членів екіпажу.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

Зверніть увагу! Коронавірус з Китаю: останні новини

Усіх пасажирів попередньо перевірили, виміряли їм температуру. І лише після цього – допустили до зони прикоронного контролю. Працівники санітарно-карантинного підрозділу, підпорядкованого МОЗ, проводять візуальний огляд пасажирів та опитування щодо їх стану здоров'я.

Пасажири, які прибувають з Китаю, виходять на спеціальний коврик, оброблений дезинфікуючим засобом. Усе сміття з цих рейсів утилізують. А у аеропорту організували карантинні місця для літаків – на випадок, якщо у когось таки виявлять симптоми коронавірусу.

Міфи про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус 2019-nCoV

Посилені заходи безпеки діють і в самому аеропорту. Працівники прикордонної служби працюють не лише у масках, а й в рукавичках. Чимало людей, які прилетіли до "Борисполя" або чекають на свій рейс – також у масках.

Важливо! Раніше у МОЗ зазначили, що серйозних ризиків немає, тож карантин в Україні проводити не збираються.

Напередодні з міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

• Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 170 людей.
• Відомо про 7 717 випадків зараження у всьому світу.
• Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
• Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
• Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
• Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

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Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Новини Здоров'я Китай Здоров'я Медицина Новини Борисполя Коронавірус 2020
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