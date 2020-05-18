Друга хвиля коронавірусу може виявитись значно гіршою за першу, – ВООЗ

У ВООЗ вважають, що друга хвиля коронавірусу буде важчою, ніж перша. В організації переймаються, що другий спалах пандемії коронавірусу може збігтися з епідеміологічним зростанням інших інфекційних захворювань.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає готуватися до осінньої хвилі коронавірусу, повідомляє The Telegraph.

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Регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клюге вважає, що деякі країни почали послаблювати карантинні обмеження занадто рано.

Він додав, що попри зниження захворюваності в європейських країнах "потрібно готуватися, а не святкувати".

Я дуже стурбований подвійною хвилею – восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і нова хвиля сезонного грипу або кору,

– заявив Клюге.

Відтак, Клюге закликав уряди країн використати цей період сповільнення пандемії для того, аби зміцнювати систему охорони здоров'я на національному рівні.

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