Двох метрів недостатньо, щоб зупинити поширення вірусу навіть при легкому вітрі, – дослідження
Передача вірусів потоком повітря досі недостатньо вивчена. Дослідники виявили, що соціальна дистанція у 2 метри працює лише в тому випадку, якщо швидкість повітря нульова.
Дослідники провели ретельне дослідження, під час якого враховували температуру повітря та швидкість вітру. Їхня робота опублікована у журналі AIP Фізика рідин.
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Коли швидкість вітру була приблизно нульовою, краплинки слини не досягали 2 метрів, що в межах рекомендацій соціального дистанціювання.
Однак при швидкості вітру, що змінюється від 4 км/год до 15 км/год, краплинки слини можуть рухатися до 6 метрів у напрямку вітру. Втім, дослідники зазначили, що впродовж такої "довгої мандрівки" концентрація краплинок, як і їхній розмір, дещо знизились.
Враховуючи екологічні умови, наші висновки означають, що соціальна відстань у 2 метри може бути недостатньою. Потрібні подальші дослідження для кількісної оцінки впливу таких параметрів, як відносна вологість і температура довкілля,
– йдеться в дослідженні.
Вірусні краплинки після кашлю можуть подорожувати на неочікувану відстань / AIP
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