24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Двох метрів недостатньо, щоб зупинити поширення вірусу навіть при легкому вітрі, – дослідження

- Читать новость на русском
Передача коронавірусу потоком повітря - 24 Канал
Поширення вірусу потоком повітря: нове дослідження / Unsplah

Передача вірусів потоком повітря досі недостатньо вивчена. Дослідники виявили, що соціальна дистанція у 2 метри працює лише в тому випадку, якщо швидкість повітря нульова.

Дослідники провели ретельне дослідження, під час якого враховували температуру повітря та швидкість вітру. Їхня робота опублікована у журналі AIP Фізика рідин.

До теми Як ходити на прогулянки, щоб не заразитися коронавірусом: поради Супрун

Під час дослідження вчені використали вдосконалену тривимірну модель. Вони виявили, що внаслідок легкого кашлю на свіжому повітрі при 20°C та 50% відносній вологості повітря, вірусні частинки у краплинках слини можуть "подорожувати" залежно від швидкості вітру.

Коли швидкість вітру була приблизно нульовою, краплинки слини не досягали 2 метрів, що в межах рекомендацій соціального дистанціювання.

Однак при швидкості вітру, що змінюється від 4 км/год до 15 км/год, краплинки слини можуть рухатися до 6 метрів у напрямку вітру. Втім, дослідники зазначили, що впродовж такої "довгої мандрівки" концентрація краплинок, як і їхній розмір, дещо знизились.

Враховуючи екологічні умови, наші висновки означають, що соціальна відстань у 2 метри може бути недостатньою. Потрібні подальші дослідження для кількісної оцінки впливу таких параметрів, як відносна вологість і температура довкілля,
– йдеться в дослідженні. 

Вірусні краплинки після кашлю можуть подорожувати на неочікувану відстань / AIP 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Профілактика захворювань дослідження Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна