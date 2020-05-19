Двох метрів недостатньо, щоб зупинити поширення вірусу навіть при легкому вітрі, – дослідження

Передача вірусів потоком повітря досі недостатньо вивчена. Дослідники виявили, що соціальна дистанція у 2 метри працює лише в тому випадку, якщо швидкість повітря нульова.

Дослідники провели ретельне дослідження, під час якого враховували температуру повітря та швидкість вітру. Їхня робота опублікована у журналі AIP Фізика рідин.

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Під час дослідження вчені використали вдосконалену тривимірну модель. Вони виявили, що внаслідок легкого кашлю на свіжому повітрі при 20°C та 50% відносній вологості повітря, вірусні частинки у краплинках слини можуть "подорожувати" залежно від швидкості вітру.

Коли швидкість вітру була приблизно нульовою, краплинки слини не досягали 2 метрів, що в межах рекомендацій соціального дистанціювання.

Однак при швидкості вітру, що змінюється від 4 км/год до 15 км/год, краплинки слини можуть рухатися до 6 метрів у напрямку вітру. Втім, дослідники зазначили, що впродовж такої "довгої мандрівки" концентрація краплинок, як і їхній розмір, дещо знизились.

Враховуючи екологічні умови, наші висновки означають, що соціальна відстань у 2 метри може бути недостатньою. Потрібні подальші дослідження для кількісної оцінки впливу таких параметрів, як відносна вологість і температура довкілля,

– йдеться в дослідженні.

Вірусні краплинки після кашлю можуть подорожувати на неочікувану відстань / AIP

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