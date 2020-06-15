Кожному з нас подобаються різні типи чоловіків та жінок. Є ряд особливостей, які викликають у нас симпатію. Разом з тим, є певні упередження та стандарти краси.

Згідно з новим дослідженням вчених Університету Сент-Ендрюс у Великобританії, загальне сприйняття того, що чоловіки й жінки вважають привабливим у протилежній статі, насправді перебільшене.

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Зокрема у дослідженні йдеться про те, що жінки переоцінюють той факт, що чоловікам подобаються худорляві. Також виявилось, що й любов жінок до мускулистих чоловіків теж перебільшена.



Жінки помилково вважають, що худоба важлива для чоловіків / Фото Unsplash

Як проходив експеримент

До експерименту залучили 169 чоловіків і жінок у віці від 17 до 26 років і попросили їх за допомогою комп'ютерного моделювання скласти портрет людини, яка буде привабливою для них. Потім їх попросили скласти найбільш привабливе на їхню думку тіло своєї статі.

У результаті і жінки, і чоловіки неправильно сформували те, що шукає людина протилежної статі у партнері:

Чоловіки думали, що жінки хочуть бачити поруч із собою більш мускулистого партнера.

А жінки думали, що чоловіки віддають перевагу більш худим дівчатам.

Жінки переоцінюють важливість худоби жіночих тіл, а чоловіки – маскулінність,

– резюмували дослідники.

Цікаво, що такі помилкові уявлення були більш перебільшеними для короткострокових відносин, ніж для довгострокових.