Скільки українців захворіли на грип

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Грип в Україні 2019 – який зараз вірус, скільки захворіло
Скільки українців хворіють грипом / unsplash.com

За минулий тиждень з 4 листопада по 11 листопада на ГРВІ захворіла 150171 особа, із них 66,5 % діти.

Ця цифра не перевищує епідемічний поріг, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Показник захворюваності становить 392,7 на 100 тисяч населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу.

 
Грип – що це?
Це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто і у будь-якому віці.

Нині в Україні відсутня циркуляція вірусів грипу. Однак, зафіксовані 6 випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання, та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.

Симптоми грипу
Симптоми грипу

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу. Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 34 165 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 125 008 осіб. Наголошуємо, єдиний спосіб захиститися від грипу – це вакцинація.

Які будуть штами вірусу грипу в Україні?

вірус A / Брисбен / 02/2018 (H1N1) pdm09;
вірус A / Канзас / 14/2017 (H3N2);вірус

Якщо ви вже зробили щеплення в цьому році – ви вакциновані проти цих штамів.

Профілактика грипу
Профілактика грипу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Грип в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Міністерство охорони здоров’я
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