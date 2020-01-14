Скільки людей померло від грипу в Україні цього сезону

З початку епідемічного сезону в Україні медики офіційно зафіксували смерть п'ятьох людей від ускладнень грипу. Ніхто з хворих не мав щеплення від грипу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Із 30 вересня по 12 січня захворіло грипом 2,2 мільйона людей (5,8% населення), із них 1,5 мільйони – це діти (68% від усіх захворілих). Госпіталізовано 61 842 людини, а померло від ускладнень – п'ятеро.

Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

Троє померлих зареєстровано на Житомирщині, по одному на Тернопільщині та Запоріжжі. Ніхто із померлих не мав щеплення від грипу. Перший летальний випадок зафіксовано 31 грудня,

– інформують представники МОЗ.

Як повідомив завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень Житомирського обласного лабораторного центру Анатолій Головченко для видання Укрінформ: "Упродовж останніх трьох тижнів в області (Житомирській) зареєстровано 17 лабораторно підтверджених випадків грипу – у мазку із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний".

Нагадаємо:

– 13 січня пресслужба Центру громадського здоров’я при Міністерстві здоров’я підтвердила смерть породіллі від ускладнень грипу типу А. Дитину вдалося врятувати за допомогою кесаревого розтину.

– 3 січня померла 55-річна жінка, яка звернулася по медичну допомогу лише на 10-й день хвороби.

Також було повідомлення від Житомирського лабораторного центру про смерть 6-річної дівчинки. Ймовірно, від ускладнень грипу.

Що відомо про грип А (H1N1)? Його називають "свинячим грипом". Це вкрай інфекційне гостре респіраторне захворювання свиней та людей, що викликається одним з декількох вірусів свинячого грипу А. Вірус розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, при прямому та непрямому контакті. Як правило, клінічні симптоми вірусу схожі з симптомами сезонного грипу. Але клінічна картина варіюється в широких межах – від безсимптомної інфекції до важкої пневмонії з летальними наслідками.

Як можна заразитися вірусом грипу

– Під час кашлю і чхання інфікованої людини віруси можуть поширюватися на відстань до 1 метру, тому важливо триматися від людей із проявами грипозної інфекції на відстані хоча б двох метрів.

Додамо, хворі люди мають прикривати ніс та рот під час кашлю і чхання.

– Контактним шляхом (рідше), тобто через руки, поверхні предметів, носовички, іграшки тощо, які забруднені вірусами грипу.

Тому важливо для запобіганню зараженню часте миття рук з милом, робити вологе прибирання поверхонь та користування одноразовими носовими хустинками, які після використання необхідно одразу ж викинути.

За перших симптомів обов’язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Найкраща профілактика – щорічна вакцинація!

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.