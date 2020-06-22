В Харкові сталися сутички через перепрофілювання лікарні під COVID-19
Під Харківським обласним диспансером радіаційного захисту населення сталися сутички з поліцією. Місцеві мешканці відмовилися пускати пацієнтів з підозрою на коронавірус, правоохоронці спробували їх відтиснути.
Про це повідомляє з місця подій кореспондент 24 каналу Анна Черненко.
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Протестувальників кілька десятків, вони тримають плакати: "Руки геть від Чорнобильської лікарні м. Харків", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины". Учасники акції переконані, що медзаклад не пристосований для лікування хворих на COVID.
Коли швидка привезла одно за пацієнтів з коронавірусом, який перебував у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів, протестувальники перекрили дорогу і поліція застосувала силу.
Мітингувальники лягали під колеса швидкої й правоохоронці були змушені зняти ворота, які заблокували.
Після цього поліцейські організували коридор, щоб пронести хворого до лікарні. Це вдалося зробити не з першої спроби. Згодом прибули ще дві швидких з пацієнтами.
За словами лікарів, корпус з хворими на COVID-19 розміщений окремо від інших.
Відео протестів під Харківським обласним диспансером радіаційного захисту населення