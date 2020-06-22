Під Харківським обласним диспансером радіаційного захисту населення сталися сутички з поліцією. Місцеві мешканці відмовилися пускати пацієнтів з підозрою на коронавірус, правоохоронці спробували їх відтиснути.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент 24 каналу Анна Черненко.

Також на тему: В Україні 37 241 хворий на COVID-19: за минулу добу зафіксовано 681 випадок

Протестувальників кілька десятків, вони тримають плакати: "Руки геть від Чорнобильської лікарні м. Харків", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины". Учасники акції переконані, що медзаклад не пристосований для лікування хворих на COVID.

Коли швидка привезла одно за пацієнтів з коронавірусом, який перебував у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів, протестувальники перекрили дорогу і поліція застосувала силу.

Мітингувальники лягали під колеса швидкої й правоохоронці були змушені зняти ворота, які заблокували.

Після цього поліцейські організували коридор, щоб пронести хворого до лікарні. Це вдалося зробити не з першої спроби. Згодом прибули ще дві швидких з пацієнтами.

За словами лікарів, корпус з хворими на COVID-19 розміщений окремо від інших.

Відео протестів під Харківським обласним диспансером радіаційного захисту населення